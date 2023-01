El narco que entró hasta 100 veces como indocumentado a Estados Unidos y ahora es cooperante contra García Luna

Tirso Martínez Sánchez, alias “El Futbolista”, es un ex narcotraficante del Cártel de Sinaloa que afirma haber ingresado a Estados Unidos como indocumentado hasta 100 veces.

Como parte de la estrategia del fiscal Phillip Pilmar en el juicio a Genaro García Luna, Martínez Sánchez, tuvo que informar cómo y cuándo llegó a Estados Unidos, particularmente a Los Ángeles, California, donde inició su carrera delincuencial.

Actualmente tiene 56 años y afirma haber ingresado a EE.UU. cuando tenía 18 años.

“¿Cómo hacía dinero?”, le preguntó el fiscal.

“Trabajaba en un restaurant, pero a los dos meses comencé a vender droga”, reconoció. Agregó que “iba y venía” de México a EE.UU.

“¿Cómo integró a Estados Unidos?”, cuestionó Pilmar.

“En forma ilegal… unas 50-100 veces”, afirmó el cooperante.

Incluso señaló que tenía un pasaporte falso con el que también entró al país.

Este miércoles se espera que “El Deportista” continúe su testimonio, pero el juez Brian Cogan decidió la noche del martes atender la moción de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, para omitir parte de su testimonio.

El abogado César de Castro consideró que los dichos de Martínez Sánchez no ofrecían pruebas contra García Luna, pues los hechos que narraba eran antes del año 2000, periodo que no contempla la acusación contra el ex funcionario de Felipe Calderón.

La orden del juez Cogan establece desechar los hechos comprendidos entre 1993 o 1994 y 2000, incluso parte del 2001.

“La conspiración acusada en la acusación formal comienza en 2001”, dijo el juez Cogan.

En una parte de su testimonio, “El Deportista” mencionó a sus primeros “jefes” narcos, unos tales Jorge y Anselmo, pero no pudo decir sus nombres completos.

El juez Cogan cuestionó en su orden que era sospechoso que testigo no se acordara de los nombres, ni siquiera parecía que fueran “nombres reales”.

Por lo tanto, el juez consideró necesario prohibir a los fiscales ahondar al respecto como una “pérdida de tiempo” para el jurado.

“El Tribunal no va a permitir que el jurado escuche lo que equivale a un rumor de culpabilidad del acusado”, sentenció el juez Cogan.

Martínez Sánchez ha repetido el mismo testimonio que dio durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, sobre la forma en que se transportaba cocaína en contenedores de trenes, utilizando una empresa legítimamente establecida sobre exportación de aceite de EEE.UU. a México.

Agregó que ganaba entre $200,000 y $300,000 dólares por cargamento de droga, valuada entonces entre $30 y $40 millones de dólares por envío.