Mitch McConnell deja en manos de Kevin McCarthy y Joe Biden la solución del techo de la deuda 

El líder de la minoría del Senado Mitch McConnell señaló que cualquier solución al techo de la deuda pública tendrá que venir directamente del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el presidente Joe Biden.

Las declaraciones de Mitch McConnell llegan después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtiera que el gobierno federal llegó al límite de la deuda y solo tiene un par de meses antes de un incumplimiento de pago potencialmente peligroso.

“No puedo imaginar que ninguna disposición sobre el techo de la deuda aprobada por el Senado con 60 votos pueda aprobarse en realidad en esta Cámara en particular. Creo que la solución final a este episodio en particular se encuentra entre el presidente McCarthy y el presidente“, dijo McConnell.

La semana pasada Estados Unidos alcanzó el límite de la deuda, actualmente $31,4 billones, lo que provoca un alto riesgo con consecuencias económicas potencialmente devastadoras, razón por la que el Departamento del Tesoro ha empleado “medidas extraordinarias” para cubrir la deuda durante varios meses, pero en junio se acabará la ayuda.

Si el Congreso no eleva o suspende el límite de la deuda antes de junio, el gobierno federal no podrá pagar sus obligaciones, como la Seguridad Social y Medicare. También conducirá a un impago de la deuda sin precedentes, cuyas consecuencias económicas se extenderían por todo el mundo.

Ante un panorama sombrío, McConnell le deseó la mejor de las suertes a McCarthy “así que creo que es completamente razonable que el nuevo orador y su equipo pongan sobre la mesa la reducción de gastos. Le deseo (a McCarthy) lo mejor al hablar con el presidente. Ahí es donde radica la solución. Nuevamente, a riesgo de repetirme, no puedo imaginar que ninguna disposición sobre el techo de la deuda aprobada por el Senado con 60 votos pueda aprobar este particular. Así que creo que la solución final a este episodio en particular se encuentra entre el presidente McCarthy y el presidente“.

Si bien la Casa Blanca anunció que Joe Biden está deseando hablar con Kevin McCarthy de algunos temas, que incluye el techo de deuda, pero aún no se ha fijado una fecha para la reunión.