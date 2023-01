Ucrania pide a Occidente misiles de largo alcance y aviones de combate

Ucrania necesita que sus aliados le proporcionen misiles de largo alcance y aviones de combate para enfrentar a Rusia, afirmó este miércoles el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, poco después de que Estados Unidos y Alemania anunciaran el envío de tanques pesados.

“También deberían posibilitarse las entregas de misiles de largo alcance para Ucrania. Es importante. Y también debemos ampliar nuestra cooperación en artillería y [posibilitar] el envío de aviones de combate”, afirmó Zelenski en su intervención diaria en las redes sociales.

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It's an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We're moving forward

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023