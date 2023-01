En leggings de camuflaje Vanessa Claudio luce su figura al ejercitarse en la bicicleta fija

Para mantener su escultural figura Vanessa Claudio acude al gimnasio casi todos los días, y así lo dejó ver en fotos y videos que publicó en Instagram. Usando leggings de camuflaje la bella puertorriqueña optó por ejercitarse en la bicicleta fija y acompañó sus publicaciones con el mensaje: “Iniciando la semana con todo 💪🏻 🚴 …¿Ya entrenaron?” 😅

La conductora del programa de televisión “Al extremo” posó muy sexy con un atuendo compuesto por botas, disco pants y una blusa a cuadros anudada, compartiendo uno de sus textos positivos: “Trabaja en ti, por ti y para ti … 🤎” View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

Hace algunos días Vanessa obtuvo una de sus publicaciones más populares en su cuenta de esa red social, pues alcanzó más de 161,000 likes. Se trata de una serie de fotos en blanco y negro que la muestran en la cama y acompañada de su mascota Luka, con el mensaje “A veces sólo necesitas el tiempo para relax ! Quién más tiene un viernes tranquilo ..” como complemento. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

