Vanessa Claudio luce al máximo su retaguardia usando un microbikini de animal print

Vanessa Claudio tiene ya más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y ahora decidió complacerlos publicando una serie de fotos que la muestran durante sus recientes vacaciones en Puerto Rico, usando un microbikini de animal print y luciendo su retaguardia. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: ” Amo ponerme lo que quiero y sí, amo ser sexy cuando deseo serlo .. amo mi cuerpo! Amo defender lo que creo y a los míos! Si no te gusta mi libertad, no pasa nada .. si vas a criticar bye .. voy a ser más libre este año sin medio al que dirán…”

La bella conductora del programa “Al extremo” compartió dos clips en los que aparece luciendo minivestidos y caminando por los foros como si se encontrara en una pasarela. También escribió un texto acerca de sus logros en 2022: “Un año de mucho de mucho aprendizaje y crecimiento! Sueños cumplidos y el corazón lleno de agradecimiento”.

Vanessa no olvida su faceta de modelo y hace poco posó para la revista Tendence, usando un conjunto de pantalón y top en color negro. En la cuenta de Instagram de la publicación se incluyó un mensaje acerca de que Claudio “se ha convertido en una de las presentadoras mas carismáticas y reconocidas de la tv, destacada siempre por su reconocido gusto por la moda y su gran carisma en la pantalla”. View this post on Instagram A post shared by Tendence Magazine (@tendencemagazinemx)

