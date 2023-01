La economía en Estados Unidos es “una oportunidad para la comunidad latina”, dice la Administración Biden

El presidente Joe Biden ofrece este jueves su primer discurso enfocado a las acciones económicas de su gobierno, donde destaca el impacto positivo en varias poblaciones, incluida la hispana o latina.

“Para la comunidad latina de la cual yo orgullosamente soy miembro quiero también decir que en los últimos seis meses, hemos visto que el mayor número de pequeños negocios comenzar”, dijo Alejandra Castillo, subsecretaria de Comercio para el Desarrollo Económico de la Administración Biden. “Tú bien sabes que para la comunidad latina, tener su pequeño negocio es transformador, puede transformar la trayectoria de una familia y es importante que vemos que hay oportunidades para abrir los pequeños negocios”.

Agregó que los esfuerzos de la Administración Biden con base en el Plan de Rescate Estadounidense, la Ley de CHIPS y Ciencias, la Ley Bipartidista de Infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación, se permiten inversiones a todos los niveles.

“Ahora tenemos la condición, lo que nosotros llamamos estamos fortaleciendo el ecosistema que es lo que está apoyando el crecimiento de la economía, así que son momentos de mucha transformación para los Estados Unidos, pero de mucha oportunidad para el pueblo americano y en particular para la comunidad latina”, sostuvo en entrevista.

Mensaje a republicanos

Castillo destacó que el presidente Biden busca una alianza con los republicanos, quienes ahora controlan la Cámara de Representantes, defendiendo su proyecto “incluyente”.

“Tenemos un gobierno representativo, las personas que están en el Congreso representan al pueblo americano y por eso el presidente está yendo directamente al pueblo americano, abordando este tema de la economía, explicando, informando, instruyendo y también presentando un proyecto económico a futuro que realmente va a ser transformador para los Estados Unidos”, acotó.

Dijo que es importante mantener la ruta económica, en medio de los planes de republicanos para impulsar otra dirección con reformas en el Congreso.

“Es un contraste muy fuerte a lo que están proponiendo los republicanos, que es un recorte en el seguro social, recorte en Medicare, poner un impuesto de casi el 30% en las ventas nacionales”, criticó. “Tenemos que ayudar a poner estos factores en la mesa para que el pueblo americano pueda hacer las decisiones necesarias”.

Insistió en que no puede haber retroceso en los planes económicos, cuando la inflación ha bajado, aunque todavía lejos de sus mejores niveles.

“[El presidente va] a presentar el argumento de que estamos haciendo inversiones importantes a largo plazo que son necesarias, que no se pueden retroceder y que no pueden esperar, tenemos una urgencia muy importante para no solamente fortalecer la economía, sino asegurarnos que la economía a futuro presente oportunidades en cuanto a competitividad, en cuanto a la economía doméstica, pero también en cuanto a la seguridad nacional”, enfatizó Castillo.

Los avances económicos

La funcionaria dijo que el presidente Biden eligió hacer su discurso en el salón de un sindicato de productores de vapor, para reforzar su mensaje de que trabajos sindicalizados son importantes.

“No solamente es importante estar en la presencia de un lugar como ese donde están los trabajadores, trabajadores miembros del sindicato, como bien saben el presidente Biden ha abogado por la incorporación y la participación de los sindicatos particularmente”, expuso. “Pero también cuando estamos viendo a futuro la economía, asegurándonos que los sindicatos sean parte de ese proceso y que podamos no solamente fortalecer el adiestramiento de nuevo y existente personas en la fuerza laboral”.

Señaló que el presidente destaca los avances en los últimos dos años con base también en las leyes mencionadas, para impulsar la industria de los semiconductores, la innovación, la tecnología.

“Esos cuatro proyectos de ley cuando se toman en su totalidad, han transformado a la economía americana”, defendió Castillo. “Estamos viendo índices donde tenemos la tasa de desempleo más baja en casi 50 años. Vimos que el trimestre pasado el Producto Interno Bruto subió a 2.9%, también estamos viendo que el pago de salarios está aumentado, el costo de la gasolina ha bajado consistentemente en los últimos seis meses”.

