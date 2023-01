Telemundo: Un día después de su fiesta de programación, realizan despido masivo

Un día después de la gran fiesta que dio para presentar su nueva programación rodeados de estrellas y glamour, Telemundo realiza un despido masivo en el que quedaron fuera de la cadena algunos talentos, como Karim Mendiburu, Copá Álvarez de deporte y Freddy Lomeli de ‘En Casa con Telemundo’.

Aunque Telemundo aún no lo han hecho oficial, y no han respondido a nuestro pedio de una reacción al respecto, podemos contarte de manera extraoficial, que este jueves la cadena realizó varios despidos, que no terminarían aquí, sino que supuestamente, seguirían mañana en ‘Hoy Día’, hasta llegar a un número de 200 empleados menos.

¿Quiénes ya fueron notificados? Según lo que pudimos confirmar de manera extraoficial, ya se habrían hecho efectivo varios despidos y algunos cambios significativos. En cuanto a talento, como te contamos al principio del artículo, uno de los que salieron fue el presentador Karim Mendiburu, quien llevaba en Telemundo más de 20 años. El padre de Bárbara Camilia, hija de Carolina Sandoval, se habría enterado de la noticia esta misma tarde, sin sospechar que había un despido para él.

Algo parecido le habría sucedido a su colega y compañero Copá Álvarez y Freddy Lomeli. De hecho, estos despidos habrían hecho tomar una medida drástica en el departamento de deporte, que afectará directamente al show de mayor rating del segmento diurno de la cadena: ‘En Casa con Telemundo’.

¿Por qué? Porque Ana Jurka, uno de los pilares del show, ya no estaría, a partir del 17 de febrero, a diferencia de sus compañeros, ella sí quedaría en la cadena, pero pasaría a ser exclusivamente de deportes.

Además de ser la representante de todo lo que tenga que ver con los deportes oficiales junto a Andrés Cantor, debería encargarse de los otros shows que hacían sus compañeros que fueron despedidos.

¿Qué pasará con ‘En Casa con Telemundo’? Por el momento solo quedará de presentador y reinando en el show, Carlos Adyan. Sin bien Aleyda Ortíz sería parte, recordemos que ella aún es solo colaboradora y no ha sido contratada por la cadena. También se dice que la nueva ejecutiva, Sandra Smestre, podría traer a alguien de sus talentos favoritos de México para sumarlo al show, pero esto último no ha sido confirmado, ni siquiera de manera extraoficial.

No solo los talentos que te mencionamos habrían sido despedidos, sino también algunos de los ejecutivos como el caso de Alina Falcón, quien tenía el cargo de Senior Vicepresidente de entretenimiento. También gran parte del departamento de investigación en el área de noticias, productores, directores y técnicos.

Pero esto no terminaría aquí, de manera extraoficial, nos confirmaron que los despidos seguirían este viernes en ‘Hoy Día’, ‘Al Rojo Vivo’ y el departamento de noticias.

Una manera muy difícil de comenzar el año, que no se condice con lo que está viviendo actualmente la cadena, quien volvió a reinar en el rating del Prime Time con el éxito de ‘La Casa de los Famosos’ y ‘El Señor de los Cielos’, algo que incluso, horas antes de dejar fuera todos estos empleados, festejaron en una glamorosa y exclusiva fiesta en Miami llena de talentos y brindis.

Recordemos que al igual que comenzaron en 2023, cerraron el 2022 cuando desarmaron ‘Hoy Día’, sacando a Chiquibaby, el chef Alferedo Oropeza y Rebeka Smyth. También a Rodner Figueroa de ‘Al Rojo Vivo’. Justamente con el mismo contraste, mientras festejaban el éxito y el rating que les había traído la transmisión del Mundial Qatar.

¿Por qué estos despidos? Al cierre de este artículo no hemos recibido respuesta de parte de Telemundo de por qué están tomando esta decisión al principios de año.

Recordemos que Univision también ha comenzado el año con despidos o no renovación de contratos como el caso de Carlos Calderón, Andrea Chediak, la cancelación de ‘Despierta América en Domingo’ y algunos reporteros de ‘Primer Impacto’, y los noticiaros. Además de productores, directores y técnicos.

