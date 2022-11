Chiquibaby y más talentos quedan fuera de ‘Hoy Día’ y Telemundo

Tal como te venimos contando en estas semanas, este viernes se hizo efectivo el camino al cambio de las mañanas de Telemundo y de ‘Hoy Día’, y con ellos los despidos. ¿Quiénes? Stephanie ‘Chiquibaby’ Himonidis, Rebeka Smith y el chef Alfredo Oropeza.

Esta mañana, luego de que terminara en show, en donde anunciaron que por 10 días cederán el espacio al comienzo del Mundial Qatar y que se tomarán vacaciones. Varios de los talentos recibieron la noticia de que esas vacaciones serán permanente, y otros que serán reubicados en otros shows.

En el caso de Chiquibaby, luego de 4 años dentro de la cadena cuando fue contratada para formar parte de ‘Un Nuevo Día’ y luego pasó en la transición a ‘Hoy Día’, fue separada y cancelado su contrato. De hecho no se trata de un rumor, sino la propia presentadora nos lo confirmó a través de su agencia de publicidad y Telemundo también con estas palabras enviadas vía e-mail ante nuestro pedido de reacción sobre el tema.

“Stephanie es una personalidad de la televisión versátil y dinámica. Estamos especialmente agradecidos por sus contribuciones a Telemundo, donde se ha destacado como presentadora en varios programas. Es una comunicadora de gran talento con una conexión especial con las audiencias latinas. Le deseamos éxito en sus futuros proyecto“.

Otra de los talentos que quedaron fuera de la cadena, fue la periodista Rebeka Smith, quien al igual de Chiquibaby, fue mamá hace muy poco.

Telemundo también nos confirmó su salida y lo hizo de esta manera: “Rebeka es una periodista y profesional de gran talento. Ha demostrado una notable capacidad periodística, ya sea presentando un noticiero, el programa matutino o reportando para uno de los programas de noticias. Estamos agradecidos por sus valiosas contribuciones a la cadena y le deseamos todo lo mejor en sus proyectos futuros“.

Recordemos que Rebeka, tal cual dice Telemundo pasó por varios programas dentro de la cadena. Fue reportera y anchor de noticias cuando vivía en New York. Con el despido de María Celeste de ‘Al Rojo Vivo’, fue contratada, trasladada a Miami, y le dieron la oportunidad de conducir el show de la tarde junto a Rodner Figueroa, pero la dupla no funcionó.

Finalmente había conseguido su espacio en ‘Hoy Día’, pero este viernes quedó fuera de la cadena, al igual que Rodner Figueroa, de quien que contamos ayer que fue despedido.

Otro de los talentos que ya no veremos en la mañana de Telemundo es el chef Alfredo Orpeza, quien llegó a Telemundo para competir con el chef Yisus Díaz de ‘Despierta América’, sin embargo nunca habría terminado de conquistar al público.

Sobre su despido, esto nos dijo Telemundo: “Apreciamos mucho la pasión y el conocimiento del Chef Oropeza como experto en cocina en hoyDía. Sus segmentos de cocina siempre celebraron la diversidad de la historia y los gustos de la cocina latinoamericana de una manera muy informativa. Estamos seguros de que seguirá deleitando y empoderando al público en la siguiente fase de su carrera“.

Pero estos no son los únicos anuncios que se hicieron esta mañana dentro del equipo de ‘Hoy Día’, tres talentos más quedaron fuera del show, pero no de la cadena. Aunque aún no lo han hecho oficial, podemos confirmarte que Nacho Lozano, Carlos Robles y Quique Usales, regresarían al departamento de noticias y serían reubicados en alguno de los noticieros ya sea de la cadena o del 24/7 noticias.

¿Quién queda en ‘Hoy Día’? Tal como te lo hemos contado hace algunos meses, la única que está confirmada, por lo menos hasta que termine su contrato, es Adamari López, quien tendrá otra vez la difícil tarea de la transición y de recibir quiénes serán sus nuevos compañeros.

¿Quiénes serán los nuevos talentos de ‘Hoy Día’ que acompañarán a Adamari López? Hasta el momento no han sido confirmados, y aunque son muchos los nombres que suenan de posibles candidatos, pudimos saber que muchos de ellos finalmente habrían decidido no aceptar la oferta.

¿Cuál es el futuro de ‘Hoy Día’? Después de estos despidos masivos de talento, y de quedar desarmado el show de las mañanas de Telemundo. Eso también se lo preguntamos a la cadena y esto fue lo que nos dijeron:

“A medida que continuamos evolucionando nuestro programa matutino para satisfacer la creciente demanda de nuestra audiencia por contenido de entretenimiento, hoyDia hará una transición a un formato de variedad, noticias y entretenimiento. Dados estos ajustes, hoy estamos haciendo algunos cambios en los equipos de talento y producción del programa.

Estas decisiones son difíciles pero necesarias para garantizar que sigamos sirviendo a nuestras audiencias con el contenido que anhelan en un ambiente altamente competitivo y en evolución. Estamos profundamente agradecidos con todos los empleados afectados por su arduo trabajo y compromiso con hoyDía y les deseamos todo lo mejor en la búsqueda de nuevas oportunidades“.

-El recuento del camino al cambio:

Como te venimos contando, son muchos los cambios que vienen para Telemundo, comenzando por el show de la mañana, que dejó de pertenecer al departamento de noticias y regresó al de entretenimiento. Confirmado por la propia cadena con una reacción que nos enviaron, habrá modificaciones.

También te dijimos en exclusiva que, a días de viajar a Qatar para cubrir el mundial, a Chiquibaby le cancelaron el viaje por supuesto tema en el ajuste de presupuesto. Pero en realidad la decisión tenía que ver con lo que hoy sucedió, su separación de ‘Hoy Día’ y la cadena.

