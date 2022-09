A menos de un año del debut de ‘Hoy Día’, el show que prometió ser innovador y dar más noticias originales, Telemundo haría cambios drásticos nuevamente en la mañana.

Tal como le pasó en su momento a su competidor más directo, ‘Despierta América’, cuando los mismos directivos intentaron darle un enfoque más orientado hacia noticias, que entretenimiento, y el público le hizo saber que no le gustaba, los seguidores de la mañana de Telemundo habrían actuado de la misma manera.

No es secreto que los ratings no les habría favorecido en esta nueva era noticiosa, al punto que, pese a que la premisa era menos entretenimiento, más información de otro tipo, un ejemplo claro del cambio que se vendría es ver a Nacho Lozano entrevistando a Chayanne de una manera no solo liviana, sino también chistosa, muy lejos de sus agudas editoriales de noticias, en vez de tener esa tarea otros talentos como Quique Usales o Chiquibaby, periodistas de entretenimiento.

¿CÓMO SERÍAN ESOS CAMBIOS?

Aunque aún no podemos confirmarte de manera oficial, sí te podemos contar extraoficialmente que las mañanas de Telemundo dejarían de estar bajo el departamento de noticias, y pasaría a entretenimiento.

Es decir, ya no estaría bajo Patsy Loris, Vicepresidente Senior de Especiales y Programas de Noticias, sino que pasaría bajo la supervisión de Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Estrategias de Contenido, quien le daría la tarea del nuevo formato y la nueva orientación hacia el entretenimiento, a la nueva adquisición de la cadena, Sandra Smester, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos, quien acaba de salir de Azteca TV en medio de una controversia aún no aclarada, y además es una dupla que ya trabajó en conjunto en Univision.

“‘Hoy Día’ llega en un momento oportuno para llenar un vacío para los latinos que buscan noticias e información útiles para comenzar y planificar su día”, prometía Loris antes de comenzar el cambio, luego de la cancelación de ‘Un Nuevo Día’, sin embargo, ese vacío seguiría sin llenarse y la cadena tendría la intención de buscar un nuevo golpe de timón para hacerlo.

¿TRATARÁ DE PARECERSE A ‘DESPIERTA AMÉRICA’ LÍDERES DE LA MAÑANA?

Sí y no… Te repetimos, aunque no hay una confirmación oficial, extraoficialmente pudimos saber que si bien buscarían tener su ‘propia casita’, la premisa sería mucha diversión, juegos, entretenimiento y algo de noticias. Sería un formato más cercano a ‘Venga La Alegría’ de Azteca TV o al de ‘Hoy’ de Televisa.

¿QUÉ PASARÍA CON EL TALENTO QUE VEMOS A DIARIO?

Todos queremos saber si seguiremos viendo a Adamari López, Chiquibaby, Nacho Lozano, Nicole Suárez, Rebeka Smyth, Quique Usales, Alfredo Oropeza y Carlos Robles… Aunque tampoco hay una versión oficial al respecto, pudimos saber de manera extraoficial que habría cambios drásticos en la producción, y comenzarían con el cambio de la cabeza que dirige en este momento ‘Hoy Día’; lo mismo que algunos talentos serían reubicados en otros shows dentro de la programación de Telemundo.

Del mismo modo, llegarían a la mañana de Telemundo nuevos talentos y otros que en este momento están encabezando otros show, que podrían pasar a la mañana.

¿CUÁNDO SE HARÍAN ESTOS CAMBIOS?

Estarían pensados para después del Mundial de Qatar, entre diciembre y enero. Independientemente de cuándo lo hagan oficial, sin duda, estarían escuchando el pedido del público y eso siempre es un triunfo para la televisión, la industria. La competencia sana es ganancia para los que se levantan buscando un compañero, una familia, para comenzar el día.

LO QUE NOS DIJO TELEMUNDO:

Nos comunicamos con Telemundo para tener una reacción o las versión oficial ante los cambios que te contamos que habrían, y si bien no nos lo confirmaron, tampoco los desmintieron, simplemente nos dijeron: “Muchas gracias por tu correo. No tenemos un comentario al respecto“.

ASI COMENZÓ ‘HOY DÍA’ EN FEBRERO DEL 2021:

