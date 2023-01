Miguel Herrera tiene como objetivo llevar a México a las semifinales del Mundial de 2026

Como si de un político se tratase, Miguel Herrera sigue con su juego comunicacional para convencer a los aficionados y dirigentes de que él es el entrenador idóneo para dirigir a la Selección Mexicana. Para darle un empujón a su candidatura, el “Piojo” se puso como reto las semifinales del Mundial de 2026. En esta Copa del Mundo México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

“Siempre tendrá que ser la idea de que México esté en el top, tú vas a un Mundial a jugarlo completamente, jugar el Mundial completo, llegar a la final es la idea, buscar ganar la Copa del Mundo, pero quedar entre los primeros cuatro del mundo también ya juegas todo el Mundial completo, además somos locales en la sede donde nos toque”, dijo Herrera en una entrevista con Mediotiempo.

💥 Guillermo Almada



🇲🇽 2019-2023 Liga MX

⚽ 2 equipos

🏆 Un título



💥 Miguel Herrera



🇲🇽 2002-2022

⚽ 7 equipos

🏆 Dos Títulos



👀 ¿Con quién te quedas para el Tri? pic.twitter.com/hs4HrIsvQ0 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 27, 2023

Por otra parte, el “Piojo” trata de no meterse mucho en temas que correspondan a factores organizativos y mucho menos con influencia dirigencial. Un ejemplo de ello son la calidad de partidos amistosos de El Tri en territorio estadounidense. Miguel Herrera no cuestionó dicha gestión.

“Partidos amistosos, de repente dicen que hay que buscar partidos de gran nivel, de talla mundial, con los top 10, no solo es decirlo, hay que gastar, que no solo sea Estados Unidos. Buscar equipos europeos no es tan fácil… está muy complejo, pero todos los partidos sirven aunque sean de mayor o menor nivel (…) Ese sobrenombre de los partidos moleros me parece que fue dado a la ligera“, agregó.

No hay títeres en El Tri

Finalmente Miguel Herrera no está de acuerdo con la postura que señala que hay jugadores dentro de la Selección Mexicana por imposición. El “Piojo” puso de ejemplo a Ricardo Ferretti, entrenador que hoy está entre los candidatos para dirigir a El Tri.

“Él (Tuca) ya pasó (por el Tri), después de mucho tiempo que no quiso ir, se dio cuenta que no es cierto, tú decides a quién llevar, nadie te cuestiona nada, hay un director deportivo para discernir en lo que haces, platicar, conversar todo lo que se tiene que hacer… Ricardo lo vivió, se dio cuenta que llevó a quien él quiso, estoy seguro que si le preguntan si alguien le impuso algo, dirá que no porque es mentira eso (que es un títere el seleccionador)”, concluyó. Si la dirección técnica está entre Miguel Herrera y Guillermo Almada, debe ser el Piojo el que dirija al Tri.



Ya demostró que puede con el paquete. Entró como bombero y salió por el ruido que generó Martinoli.



Merece la oportunidad de un ciclo completo. pic.twitter.com/eKESj8NS3O— FutbolSapiens (@futbolsapiens) January 26, 2023

