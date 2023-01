Regina Blandón luce más atrevida que nunca con su nuevo look, ¡una cabellera rosa!

Vaya sorpresa se llevaron los internautas luego de que la actriz mexicana Regina Blandón compartió una imagen con la que mostró la transformación a la que se sometió para una ocasión muy especial. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Fue por medio de sus redes sociales que la protagonista de historias como “Guerra de Likes” y “Mirreyes vs Godínez” lució un look completamente distinto al que tenía acostumbrado al público.

Y es que Blandón le dijo “adiós” a su característica cabellera castaña para dar la bienvenida a un color rosa cenizo en un corte a la altura de los ojos y con fleco. Eso sí, la famosa adelantó que no se trata de un cambio permanente, sino de un rato de diversión y experimento con pelucas y maquillaje.

De acuerdo con la histrionisa de 33 años, el deseo de experimentar con su apariencia se dio en honor al nuevo proyecto que tiene en puerta, mismo que representó un proceso de cambio en su vida personal. Se trata de la película ‘Maquíllame otra vez’, donde comparte créditos con las actrices Paulina Gaitán e Ilse Islas.

“Para entrevistas de #maquíllameotravez que se estrena este 9 de febrero en cines. ¿Qué mejor pretexto para andar de inventada de pelo y maquillaje y de todo?”, escribió Blandón para acompañar la primera imagen que compartió al respecto.

El furor que ocasionó fue tanto que la famosa terminó subiendo una segunda imagen que trajo consigo una ola de comentarios por parte de varias celebridades, incluyendo a Aislinn Derbez, Marimar Vega, María León, así como Joy, del dueto ‘Jesse y Joy’.

No podemos olvidar que esta no es la primera vez que Regina Blandón demuestra que no tiene miedo de lucir inesperados colores de cabello. De hecho, para la cinta ‘Maquíllame otra vez lució un tono rojo eléctrico con el que dejó a más de uno con la boca abierta.

