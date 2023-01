Juan Pablo Montoya hizo una comparación de Max Verstappen con Sergio ‘Checo’ Pérez y el mexicano salió perdiendo

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya analizó en una entrevista para Motorsport.com las realidades de Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez en la máxima categoría del automovilismo y el mexicano de la escudería Red Bull salió perdiendo en la comparación.

El colombiano precisó que el conductor azteca está lejos de superar al europeo. “¿Es ‘Checo’ mejor piloto que Max? La verdad es que no. Es muy buen piloto, pero no creo que esté al nivel de Max. Pero él podía conducirlo y Max no. Y ahí es donde el equipo hace un trabajo realmente bueno. Entienden lo que necesita y lo mejoran. Aquí es donde creo que se pone realmente genial”.

“Lo que Red Bull siempre ha hecho bien es la cantidad de progreso que hacen con el coche. Realmente pueden desarrollar el coche. Lo mismo que Mercedes. La tasa de desarrollo de los coches en comparación con cualquier otro equipo, están en una liga diferente”, añadió.

Desde la perspectiva de Montoya, Pérez le dio batalla a su compañero porque pudo adaptarse al monoplaza, pero considera que Verstappen sigue siendo favorito para esta nueva temporada de la Fórmula 1 con unas posibilidades “bastantes altas”.

“Creo que Max está ahora mismo en una situación mental muy buena. Sabe que puede ganar a cualquiera. Cuando estás en esa posición y tienes el equipo para hacerlo, es bueno y él está haciendo el trabajo. El año pasado tuvo que mejorar su juego. Si nos fijamos en ‘Checo’ a principios de año, dio un paso de gigante. Y Max tuvo que dar lo mejor de sí. Y cuando lo hizo, fue genial verlo”, opinó.

El histórico piloto que alcanzó los 30 podios en su carrera, también añadió en la ecuación al monegasco Charles Leclerc y señaló que no está al mismo nivel debido a la gran experiencia de Max la cual se termina transformando en títulos.

“Yo no diría que está al mismo nivel. Porque creo que Charles es muy bueno, pero Max tiene más experiencia. Y creo que cuanta más experiencia y más victorias, y con los campeonatos ahora en su haber, eso le quita mucha presión”, dijo.

Los motores para esta temporada 2023 de la F1 se prenderán el próximo 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrein.

Te puede interesar:

·Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals se calienta por culpa de una broma del alcalde de Cincinnati (Video)

·Álvaro Morales tundió a la FMF y aseguró que no contratan a Ignacio Ambriz por ser “moreno”

·Conor McGregor resultó ileso de un arrollamiento: “Pude haber muerto” (Videos)

**