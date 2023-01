Pietro del bar de ‘Enamorándonos USA’ habla por primera vez de sus sentimientos y Migbelis

Pietro Pizzorni el dueño del bar de ‘Enamorándonos USA’, es uno de los favoritos del show de las noches de UniMás, cuando algún día falta, el público enloquece preguntando por él. Muchos sueñan, quieren, o imaginan que él y Migbelis Castellanos son novios, pero no.

Por primera vez, el italiano más sexy de la televisión hispana en Estados Unidos, habla de sus sentimientos, de cómo llegó a ‘Enamorándonos USA’, qué significa este show en su vida, cómo la cambió, y que es aquello que tanto tiene que agradecerle a su compañera Migbelis.

-Pietro, el hombre más requerido de ‘Enamorándonos USA’, ¿cómo te sientes de formar parte de este show?

Pietro Pizzorni: Yo me siento muy agradecido, una experiencia nueva que nunca había hecho en mi vida, pero es muy divertido, y este equipo es como una familia, me encanta, me encanta mucho.

Pietro y Migbelis Castellanos. Foto: Mandy Fridmann

-¿Qué es lo que más te gusta de tu Bar?

Pietro Pizzorni: Lo que más me gusta es ver a las parejas como conociéndose y eso es algo que sólo ven mis ojos, a veces 2 personas sentarse y enamorarse así o si no hay química, no hay química, pero para ser parte de esa experiencia a ver el amor crecer y formar, es muy gratificante.

-Hablábamos con Migbelis, que está aquí ayudándote en la traducción, muchos creen o sueñan que ustedes son pareja.

Pietro Pizzorni: La verdad es que Migbelis y yo empezamos a trabajar juntos hace como un año y medio, y antes de eso, cuando estaba solo en el bar no era lo mismo, y cuando ella vino a trabajar aquí había una química.

Migbelis: Le di felicidad su vida.

Pietro Pizzorni: Había una química y por eso todos piensan que tenemos algo, y la verdad que somos muy similares, es como mi hermana, y la verdad una de mi mejor amiga, si no es mi mejor amiga, y la amo mucho, y perdón que sólo somos amigos.

-¿Eres consciente del amor que te tiene el público, cuando faltas se vuelven locos preguntando por ti?

Pietro Pizzorni: La verdad no era, no soy tan consciente, pero, cuando fui a Turquía para trabajar con el nuevo show, ‘La Isla’, muchas personas me estaban escribiendo como: “mira ¿estás bien? ,¿qué te pasó?”… Y eso fue el día que mis ojos se abrieron del público, a que me quieren, que tengo una conexión con ellos.

-Para los que te ven todos los días en el bar y están viendo que haces los tragos, ¿quién es Pietro? ¿qué te gusta hacer?

Pietro Pizzorni: La verdad yo soy alguien que ha trabajado en muchas cosas, y yo hago mucho, produciendo música, trabajando en finanzas, y ahora este programa, pero nunca sentí un amor por algo rutinario, y la verdad es que yo siento como esto es una familia, y tenemos un trabajo que es ayudar a crecer el amor, entonces yo me veo también como un cupido, y me gusta ver parejas como se conocen.

Migbelis: Ajá, pero antes de bartender del Bar de Pietro, ¿qué hacías?

Pietro Pizzorni: Antes de ser bartender estaba trabajando en finanzas, por 5 años, y después empecé una carrera en música, y después tenía unos amigos y una familia que me dará una oportunidad a trabajar en este programa, y en el principio estaba muy nervioso porque mi español no era nada hasta que vino esta señorita.

Migbelis: Claro, pero la familia, los miembros de la familia que te dieron la oportunidad son los ejecutivos de ‘Enamorándonos’.

Pietro Pizzorni: Sí y ellos me dicen que no necesitas escuela, no necesitas saber nada de eso, de hablar español nada, pero ahora estoy hablando con una cámara, en una entrevista, entonces gracias a Dios que tengo esta reina.

Migbelis: Y la verdad es que nunca había trabajado de bartender.

Pietro Pizzorni: Nunca de bartender, nunca en televisión.

Pietro y Migbelis Castellanos. Foto: Mandy Fridmann

-¿Y cómo aprendiste los tragos?

Pietro Pizzorni: Los tragos aprendí en una APP (aplicación), no es muy conocido, que se llama YouTube (risas), y la verdad cada noche, antes del programa, estoy buscando recetas, buscando cosas, porque este bar no tiene alcohol, entonces tenemos que inventar que no son tan dulce y que no sean aburridos, que se ven lindos.

Migbelis: Aquí lo que tenemos en este bar, lo único que hay son envases vacíos, y él todos los días le pide a la producción, que es lo que la bebida del día, y le traen los ingredientes, y luego él lo prepara, eso sí lo prepara a él y los nombres yo.

-¿Qué pasa con la familia y con los amigos , ahora que te ven siendo bartender, te piden tragos en la fiesta?

Pietro Pizzorni: La verdad sí, cada fiesta que voy, todos me dicen: “Ahí está el bar” … Y yo voy a tocar música en este lado, pero la verdad es que un día quiero hacer algo como un casting de ‘Enamorándonos’, a donde estemos tocando música, y preparando tragos, como algo así.

-¿En qué te cambió la vida ‘Enamorándonos USA’?

Pietro Pizzorni: La cosa más grande que cambio mi vida es como la estructura, la rutina, de lunes a viernes, desde las 3 hasta las 10, como nunca trabajé en una carrera, trabajaba cuando quería, y ahora tengo que manejar todos los días, pero la verdad me encanta, lo amo y es muy gratificante.

Pietro del bar de ‘Enamorándonos USA’ es DJ. Foto: Pietro

-Trabajas en un show que busca el amor, ¿cómo está tu corazón, estás enamorado?

Pietro Pizzorni: La verdad ahora estoy en una relación nueva, estamos como 9 meses y va bien, yo no soy alguien que publica mucho de mi vida, de amor, pero siento que las personas que lo gritan al mundo no lo tienen de verdad en su pareja, entonces yo voy con calma, y para que, si es amor de verdad, es amor.

-¿Qué le dices al público que te sigue, que te quiere y que se enamoró de ti?

Pietro Pizzorni: Quiero decir gracias mucho a todos, esto es una experiencia que nunca pensé que iba a tener, pero me encanta mucho, y no era nada sin ustedes y sin la familia de ‘Enamorándonos’, entonces gracias, gracias.

MIRA AQUÍ A ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

