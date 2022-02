Migbelis Castellanos: Feliz de estar en ‘Enamorándonos’, habla por primera vez de su relación con Pietro

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Año nuevo, etapa nueva para la carrera de Migbelis Catellanos como la presentadora de backstage de ‘Enamorándonos’, aquello que tanto soñó para darle una estabilidad y organización a su vida.

La entrevistamos en exclusiva, y hablamos de sus sueños, de lo que busca, de su crecimiento en este exitoso talk show de UniMas a las 8/7 Pm Centro, su relación con la audiencia y el amor pues habla, por primera vez, de su relación con Pietro: “No somos pareja oficial… Por Ahora”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Nuevo año y nuevas noticias esperadas por el público y por ti.

Migbelis Castellanos: Estaba deseosa de formar parte de un show diario… Desde hace ya 2 años estaba trabajando para ‘Enamorándonos’ en su contenido digital, luego Roberto (Hernández), mi compañero, decide dar otro paso en su carrera, queda el puesto abierto, y me tienes que ver en todas las esquinas así, “¿me necesitan?” (risas)… Estoy feliz, porque el show le vino a dar un orden a mi vida, aunque no te voy a mentir, estoy acomodándome a cómo va el show desde ‘pa a pa’, porque no es tan fácil como se le ve al aire, un show improvisado, no hay guión, todo lo que pasa es en vivo, de historias reales, entonces todo siempre se cambia última hora, pero me la estoy pasando muy bien.

-Dices que es una oportunidad que esperaste mucho y llegó: ¿Cómo lo vives en lo profesional y en lo personal?

Migbelis Castellanos: En lo personal ahora me levanto una hora que yo jamás me lo hubiese creído, porque aunque el show es en la noche, me levanto todos los días temprano, para estar lista, ir al gimnasio, tener una rutina… Yo lo quería mucho, quería un orden, necesitaba algo que me motivara a estar más organizada durante la semana, y ‘Enamorándonos’ me lo está dando.

En lo profesional, obviamente todo talento quiere ser parte de un show diario, porque te da una conexión más allá con la audiencia. Con la que nosotros estamos conectados es una audiencia que pasa todo el día trabajando y encienda el televisor para reírse de las ocurrencias de Rafa, de los chistes de Karina, de lo que ellos hacen en el show, y de las historias de los amores que aquí viene, que aparecen de películas, pero no son. Me siento relajada en ese particular, porque me gusta mucho el entretenimiento así que es divertido, uno se entretiene con todo, con noticias, con los chismes, pero este concepto me gusta mucho porque es muy yo.

Karina Banda, Rafa Araneda junto a Migbelis Castellanos y Pietro. Foto: Univision

-Desde que ganaste ‘Nuestra Belleza Latina’ estuviste un poquito en cada lado, y ahora tienes esa estabilidad que deseabas, ¿extrañas los otros shows?

Migbelis Castellanos: No, yo estoy satisfecha, es la oportunidad que definitivamente yo necesitaba, es la ventana. Además, qué mejor que hacerlo, si nos vamos un poquito más filosófico, con la cadena que me dio la oportunidad de ser su imagen, desde el principio, mucho antes de que ‘Enamorándonos’ viniera a nuestra programación, y venir ahora a un programa diario… Yo estoy feliz, estoy muy satisfecha. Sin embargo, sí siento que son capítulos de mi carrera que quiero seguir sumando, para seguir avanzando, eventualmente pues cambiaré el deseo, y quiero estar en otro lugar, pero por ahora creo que encaja perfectamente con lo que yo no solamente quería, sino lo que necesitaba para seguir creciendo.

– ¿Qué es ‘Enamorándonos’, eso que nos vemos del show?

Migbelis Castellanos: A veces la gente no entiende el tipo de rol que uno tiene en el show, soy parte de los talentos de ‘Enamorándonos’, tenemos a nuestros conductores principales, que son Rafa y Karina, y ellos llevan el show por completo, siempre hay ventanas abiertas, las cosas que suceden en el ‘Bar’, desde comienzos de este año, y con mi imagen dentro del bar acompañando a Pietro, hemos estado implementando la toma de decisiones de las parejas desde el ‘Bar’ en vivo, teniendo un poquito más de presencia en el show.

Qué mejor manera de implementar una participación más particular del ‘Bar’ que con decisión, si cuando uno va al bar en la vida diaria uno va a llorar, a tomar una decisión, probablemente muy importante, uno va a celebrar, va a tratar de conocer gente, también… Entonces están tratando de usarlo como de una manera diferente a lo que la gente estaba acostumbrada. Sin embargo, este cambio viene poco a poco, no creas que esto lo van a ver de la noche a la mañana.

-Hablando justamente del bar, de Pietro, muchos se preguntan si estas historias de ‘Enamorándonos’ le está pasado a los Host como Migbelis con Pietro, que se ven tan bonitos.

Migbelis Castellanos: Ah, somos compañeros de trabajo, pero no, no, no somos pareja (risas).

-¿Qué son esos nervios?

Migbelis Castellanos: No somos pareja Mandy, por ahora (risas)…

-¿Cómo es Pietro en la vida real?

Migbelis Castellanos: Pietro es un caballero, viene de una familia italiana como muy tradicional, pero es un caballero, súper inteligente y muy bueno en el bar.

-Francisca Lachapel no le fue tan mal con un italiano…

Migbelis Castellanos: Sí verdad, bueno vamos a ver si entonces la racha que tenemos el talento de Univision (risas)… Lo que pasa es que Rafa se iba metiendo con nosotros desde que nos conoció, todo el tiempo, pero sí nosotros tenemos una relación bastante cercana, no somos pareja oficialmente, somos buenos amigos.

-¿Amigos que salen o unos amigos que solamente se ven en el ‘Bar’?

Migbelis Castellanos: Buenos amigos que se ven también afuera… Ya me puse roja, es que a mí estos temas me sonrojan.

-Todo el mundo te quiere ver también ‘Enamorándote’ tú.

Migbelis Castellanos: Sí, bueno vamos a ver si el show me trae buena suerte en el amor, y de aquí al 14 de febrero, que ya falta poquito, me ven acompañada.

Migbelis Castellanos y Pietro. Foto: Univision

-¿Qué es lo que más te disfrutas de ‘Enamorándonos’?

Migbelis Castellanos: Me disfrutó el proceso de ver desde afuera, cómo es cuando uno empieza a conocer a alguien desde el principio, es fascinante. Tuve la oportunidad de estar frente a 2 parejas, y claramente se puede ver desde afuera cuándo hay química o no, cuándo una persona está hablando con otra lo puedes ver… A veces nadie se toma el tiempo de ver esos detalles y es fascinante. Uno no sabe cómo van a terminar las cosas, pero desde el primer momento, tú ves cómo se miran, la manera, las cosas que se preguntan. Eso me inspira la verdad, es muy bonito, porque uno es protagonista de las historias de amor de otras personas, y eso jamás se va a olvidar. Las parejitas que se han hecho en el show, nunca van a olvidar que el show fue testigo de esa historia, eso es real.

-Hay personas que sí van a buscar pareja, y hay otros que van a buscar fama, ¿cómo reconocen cuando es una cosa o es la otra?

Migbelis Castellanos: Yo creo que la audiencia no se deja engañar así de fácil, sobre todo la audiencia de ‘Enamorándonos’. A veces nosotros vemos personas que vinieron a buscar el amor y cuando vemos los comentarios, la gente: “No, ¡no vino a eso!, ¡se nota que no la quiere!”… La audiencia se da cuenta, nosotros obviamente le damos la bienvenida a quien quiera aplicar para encontrar el amor, ahora, si su intenciones no son precisamente esas, más rápido que tarde sale del show, porque tiene que venir a flechar a alguien, y si no funciona se tiene que ir. La producción siempre es meticulosa cuando traen a alguien por primera vez, no solamente aplican, sino que se le hacen unas entrevistas al llegar acá. Pues se trata, la mayor cantidad posible de tener flechados que vengan por la intención del show, pero no te voy a negar a veces pasa, pero bueno, es parte de la televisión.

-¿Qué le dices al público que siempre te está apoyando, que te está pidiendo, y te quiere ver en la tele y en todos lados?

Migbelis Castellanos: Tengo un público muy fiel y eso lo tengo que agradecer mucho, siempre le doy las gracias, porque así, como tú lo dices, gracias a esa audiencia yo sigo escalando poco a poco. Les quiero decir a ellos que no importa en dónde sea, en qué ventana sea, de qué plataforma sea, mientras tenga las herramientas a mi mano, siempre voy a crear contenido, y hacer protagonista de contenido que les mueva la emociones, la felicidad, la alegría, que se conecten conmigo, y que se entretengan y la pasen bien… Siempre que tenga la oportunidad lo voy a hacer, y ese es mi objetivo, sea aquí, en la ‘cochinchina’, desde mis historias o donde sea, pero lo hago con mucho cariño, porque lo hago desde que tengo uso de razón que me ponía a hacer cosas y baile para que mi familia la pasara bien en una reunión familiar, en una Navidad, lo seguiré haciendo para el público que tanto confía en mí.

MIRA LA ENTREVISTA DE MIGBELIS CASTELLANOS EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Cambios en ‘Enamorándonos’: Mira quién es su nueva presentadora

•Migbelis Castellanos: “Pude demostrar que esa reina que el público eligió sí vale la pena tenerla en pantalla”

•Mira a Migbelis Castellanos como Karol G