Migbelis Castellanos: “Pude demostrar que esa reina que el público eligió sí vale la pena tenerla en pantalla”

Migbelis Castellanos fue la última reina de ‘Nuestra Belleza Latina’ hace 3 años, y la primera en romper con los estereotipos de este tipo de concursos, a ella se le exigió no tener las medias supuestamente perfectas, sino tener inteligencia, ser valiente, demostrar que está lista para estar delante de cámara y cualquier desafío que se le presente.

Este domingo, a las 8/7 PM Centro por Univision regresa el reality que pasó de ser un concurso tradicional de belleza, a un gran casting que busca esa ‘mujer 360’ que se convertirá en el próximo talento de la cadena. Y Migbelis es el claro ejemplo de lo que se quiere: “Pude demostrar que esa reina que el público eligió sí vale la pena tenerla en pantalla”.

En una charla íntima, y valiente, la venezolana habla de todo: sus sueños, estos 3 años, lo que logró, lo que quiere y contesta la pregunta del millón: ¿Por qué siendo un éxito lo elección del público, y la última reina, no es uno de los talentos de ‘Nuestra Belleza Latina’ este año?

-Eres la ganadora con más años con la corona, 3 años de reinado y ahora te toca entregarla…

Migbelis Castellanos: La gente pensaría que yo estoy feliz de ser la reina con la corona mucho más tiempo que el resto, pero la verdad es que no, el hecho de que ´Nuestra Belleza Latina´ regrese a las pantallas quiere decir que el formato funciona, y que estamos haciendo algo bueno y algo bien para las demás muchachas, así que yo feliz de que se vuelva a hacer.

-¿Cómo cambio tu vida desde que te convertiste en la ganadora de ´Nuestra Belleza Latina’ a hoy, 3 años después?

Migbelis Castellanos: Gané en un formato en donde hablábamos de una reina más inclusiva, una reina que se destaca por: cómo se comunica, cómo se expresa, la capacidad que tenga para entretener en los medios en donde trabajamos… Sin embargo, lo que me llevó a mí a competir en ese formato, era el hecho de que yo no lucia físicamente como lucía una Miss Universo, y esa batalla contra el peso, contra los estereotipos, es una batalla que todavía no se ha acabado, que todavía nos seguimos esforzando por mostrarnos tal y como somos, por querer nuestro cuerpo como es. Han pasado muchos cambios en mi vida laboral, las cuales agradezco muchísimo, he tenido la oportunidad de desarrollarme como presentadora, de demostrar que esa reina que el público eligió, y esa reina que el canal se ha encargado de construir, sí vale la pena tenerla en pantalla, porque es una muestra de una comunidad que antes se le exigía mucho verse según nos teníamos que ver ‘socialmente hablando’.

Sin embargo, en la sociedad como lo dije al principio, esto es una batalla que todavía sigue, la batalla del peso y del sobre peso, es una que todavía yo sigo lidiando todos los días, no te voy a negar que siempre recuerdo el por qué gané, lo que yo soy, lo que mi identidad es para muchas otras niñas y eso me llena de orgullo, y me da tranquilidad porque el seguir pensando que a lo mejor por mi cuerpo no me van a poner, a lo mejor tengo que estar más delgada, a lo mejor… Ese tipo de conflictos internos, todavía existen y los sigo batallando pero me enorgullece mucho que la Migbelis de hoy en día sigue construyéndose, sigue siendo mucho más madura, aprendiendo todos los días y con muchas ganas, eso sí no me lo quita nadie, las ganas están y sigo trabajando poco a poco por lo que quiero.

Migbelis Castellanos y Rafael Araneda. Foto: Univision

-El público te eligió hace 3 años, y no es casualidad que cada vez que tú apareces en pantalla el rating sube y te convierte en un éxito por elección del público, independientemente si un jefe te eligió, ¿qué pasa con las redes sociales que a veces son el peor que aquel Osmel Sousa con el que te tuviste que enfrentar en Miss Venezuela?

Migbelis Castellanos: El trabajo en televisión es muy bello, siempre tienes un equipo alrededor, productores… El trabajo por las redes es más a carne vida y es muy duro. Es muy duro a veces pensar que tengo que editar mis fotos en cierta manera para que la gente le pueda dar los ‘likes’, para que la gente vea que yo sí puedo estar a la altura de los que ellos según quieren ver, pero ese otro trabajo es de poco a poco, que he encontrado en las redes sociales a través de mostrar mis videos, de mis ‘storytelling’, que me encanta contar historias y entretener. Ahora he trabajado mucho el compartir videos, bien sea de comedia, en mi Facebook compartiendo de mi vida personal, porque el video sí no miente y he decidido que en las redes sociales lo que hago se enfocarme en la audiencia que quiere consumir el contenido que yo puedo ofrecer, que venga de la naturalidad, que venga desde la lucha más humana de todo este trabajo exhaustivo del tema del peso, y de la imagen.

-¿Qué le dices a estas participantes que se van a encontrar con un gran casting al que pueden confundirlo como un certamen de belleza?

Migbelis Castellanos: Les recomendaría que escriban en un papel, de puño y letra, el por qué y el para qué, es un consejo que les doy desde mi experiencia, porque así lo hice y me funcionó. El ¿por qué lo voy hacer?, y el ¿para qué?… Porque llegar a una audición y el decir que mi sueño es estar en la televisión, es el mismo sueño de muchísimas de nosotras, pero ahora no significa que tú quieres estar en televisión, ahora es el ¿para qué quieres estar en televisión? ¿Cuál es la comunidad? ¿Cuál esa gente que tú sientes que identifica y que no tienen una voz? Y si la tienen ¿Qué quieres mejorar de esa voz? ¿Con tu participación qué quieres cambiar en otras personas? O por lo menos intentarlo, ya con eso aportamos bastante. Tienen que venir muy seguras de que el show ha cambiado, y ha dado muchas vueltas.

El show es el pionero en el cambio de la mujer, de cómo vemos en los concursos de belleza, a través de esa pantallita tan pequeña que es la televisión, hemos visto un ‘Nuestra Belleza Latina´, que en sus primeros años, era tal cual un concurso de belleza, todas en bikinis, las respuestas, las preguntas y respuestas, queremos ver el morbo de las niñas qué piensan, hasta un ´Nuestra Belleza Latina´de mi año que era: muéstrame que tú puedes ser valiente, que tú puedes enfrentar tus miedos, ¿cuáles son tus miedos?, que como muchas mujeres tienen allá afuera y no lo pueden expresar. Entonces, tienen que tener muy claro la visión de este programa, que yo les aseguro que cuando tengan una visión clara del por qué lo están haciendo, ya con eso van a convencer a los jueces, porque no están buscando definitivamente la niña bonita que diga que es una reina y que tenga la corona, sino a una mujer que forme parte de Univision, que represente a muchas de otras que todavía no tienen la representación en el medio.

Migbelis Castellanos. Foto: Mandy Fridmann

-En este mundo de la inclusión, al que se suma ´Nuestra Belleza Latina´, ¿qué pasa con esta inclusión en las mujeres que tienen talento, que son valientes, que son inteligentes, pero que también son bonitas como tú?, ¿quedan excluidas?

Migbelis Castellanos: A mí jamás se me va a olvidar una frase que me dio mi profesor de oratoria, cuando competía yo bien chiquita, 17 años, en el Miss Venezuela… Él nos decía que, “lindas, ustedes son muy lindas, ahora ustedes para la sociedad, para la comunidad en general, ustedes no deben ser inteligentes porque ya son bonitas”… Y yo no fue sino hasta hace 3 años que entendí que es lo que él quería decir con eso, y es que evidentemente venimos de una lucha de hace mucho tiempo de defender los derechos de la mujeres, el tema de los votos, de la igualdad de pago, de la igualdad de trabajo, que todo viene afectándose con la imagen. El ser bonita definitivamente no es ni un más, ni un menos, hay muchas mujeres bonitas y que quizás al final ni se recuerden, hay muchas mujeres de ojos verdes, hay muchas mujeres de cabellos rubios, más delgadas, uno siempre va a querer volver a ver a la persona que te dejo algo, que te marcó, que te movió los sentimientos, que te hizo reír. A mí me encanta cuando la gente me escribe: “Cuéntanos más porque nos haces reír”… Prefiero que me escriban porque quieren saber de mí, porque tengo un buen sentido del humor, contando esas historias. Ojo, no quiero ser tampoco tan filósofa en este tema, porque qué bonito es sentirse bonito, maquillarte y tener el cabello arreglado, pero definitivamente no es lo más importante, porque si ponemos a una fila de mujeres sin maquillaje, todas con el mismo vestido negro, la que va a resaltar es la que tenga ese algo más allá que hay que saberlo explotar, que al final todas lo tenemos, pero hay que saber buscar las herramientas correctas.

-Te vemos en muchos lados: ´Enamorándonos´, ´Sal y Pimienta´… Pero ´Nuestra Belleza Latina´, tú casa no, esperábamos verte o en la Mansión, dentro del show ¿Por qué no participas como talento?

Migbelis Castellanos: No estoy participando como tal en el show, en el concurso, sí voy a tener participaciones especiales, cosa que me encanta muchísimo porque la producción siempre ha tenido conversaciones conmigo de qué me gustaría aportar, y estoy contenta de que me están dando esta oportunidad de, cómo reina, poder tener un contacto con las niñas… Aunque no estoy en el show ´Nuestra Belleza Latina´, sí voy a estar creando contenido para ´Sal y Pimienta´, que de alguna manera se ha vuelto mi casa, me dio como ese empujoncito que yo necesitaba para empezar a tener entrevistas, para conocer gente, moverme, he aprendido más a producir, en la edición de videos, estoy full de lleno con el social media también… Así que sí estoy más como ‘sal y pimienta’, como en toditos lados, un poquito para allá, un poquito para acá, pero al fin de cuenta, contenta porque las niñas, cuando me ven en los pasillos, se sientan inspiradas de lo que yo represento, más allá de que no esté en el show, de lo que yo representó como la ganadora, que hice eso: el abrirle las puertas a ellas para que sigamos teniendo unas comunidad de mujeres que no nos ponga límites, que podamos hacer lo que queramos.

Migbelis Castellanos. Foto: Univision

– ¿Te hubiese gustado estar?

Migbelis Castellanos: Sí, me hubiese encantado estar, me hubiese encantado tener un contacto más diario con las niñas, pero confío que los planes son para bien, y que todo es parte un proceso para seguir creciendo y explotando todo mi potencial como presentadora.

-Cumpliste el sueño de ganar, el sueño de crecer y ahora vas a entregar el sueño, ¿cuál es tú sueño ahora?

Migbelis Castellanos: Digamos que siempre he tenido en mi mente, presentar algunos premios importantes, eso es como que, todos los que trabajamos en ‘prime time’, siempre tenemos como que nos den esa oportunidad de estar en unos premios, y aunque he ido haciendo cosas, que para mí no hay oportunidades ni grandes ni pequeñas. Además tener un espacio en donde pueda ponerle un poquito de mi humor a la vida de las celebridades, y mostrar un poco su lado más humano, desde el humor, desde la diversión, desde salir a explorar, más allá de hacer entrevistas personales o de buscar chismes y polémicas. Me gustaría tocar como más ese lado, porque en ´Sal y Pimienta´, durante el último año, le agarré mucho cariño al tema de las entrevistas pero desde esas perspectivas.

-Si ´Nuestra Belleza Latina´ tuviera cuerpo, corazón y cabeza ¿Qué le dirías hoy a ella?

Migbelis Castellanos: Primero: muchas gracias. Si tuviera corazón, cuerpo, yo la abrazaría, de aquí hasta el 22 de noviembre, hasta la final del show… Le daría gracias porque cuando la conocí estaba bien jovencita y ahora es todo un mujerón, y un mujerón que ha unido muchas causas, ha unido las causas de la mujer que está luchando por sus hijos, las de la niña que no tuvo la familia ideal, las de niñas que siempre le dijeron que eran gordas y que tenían una carita bonita y que por eso no iba a lograr las cosas en este medio, y le diría que estoy muy orgullosa y que espero verla envejecer.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE MIGBELIS CASTELLANOS EN VIDEO:

