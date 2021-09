Adal Ramones, el juez: “Me voy a fijar en la combinación perfecta, talento con una sonrisa radiante”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que se a anunció que Adal Ramones sería uno de los cuatro jueces de esta nueva temporada de ‘Nuestra Belleza Latina’, muchos se preguntaron: ¿por qué él?

La respuesta es simple: porque desde que tiene uso de razón aprendió a conquistar, llamar la atención y ser un ‘ganador’ con algo más llamativo que la belleza exterior, por eso hoy, él promete ser el juez detrás de la clave del éxito, la combinación perfecta, según su criterio: “talento con una sonrisa radiante”.

A días del regreso del reality más visto de Univision, este próximo 26 de septiembre a las 8/7 PM Centro, Adal Ramones, de vuelta a Univision, después de haberse ido unos años a Azteca, se confiesa y cuenta todo.

-Que sorpresa, encontrarte aquí en ´Nuestra Belleza Latina´, ¿cómo te sientes en esta aventura?

Adal Ramones: Contento por muchas razones, primero regreso a Univisión, tengo amigos, hay otros que ya se fueron, que ya no están con nosotros, y hay otros nuevos amigos que he hecho, pero sobre todo estoy sorprendido con la organización como reloj suizo que hay. Todo es exacto: la reunión, la reunión por zoom. De repente pregunto algo y ya me está llegando a la laptop, y ya está todo punto por punto. Me encanta cuando la gente hace su trabajo exactito y me hace sentir a mí muy bien.

–Eres juez de ´Nuestra Belleza Latina´, ¿qué es para ti la belleza?

Adal Ramones: siendo yo, no una persona agraciada, tuve que sacar otros talentos a flote. En la escuela, estoy hablando de primaria y secundaria, yo tenía amigos guapos, muy guapos y entonces: ¿cómo competía yo con ellos?… Mí abuela me enseñó a dibujar desde muy chico, y luego entré a clases de dibujo profesional y luego a pintura, entonces soy un chico que, cuando llegué a primaria, les sorprendí a todos porque podía dibujar a personajes, desde las caricaturas famosas, y las chicas y los hombres también, mis compañeros de clases se sorprendían por eso. Llegué a pintar en el pizarrón un mural.

Los primeros años de escuela, la maestra dijo: “¿Alguien quiere bailar? ¿Alguien quiere cantar? ¿Alguien quiere hacer algo?”… Y yo levanté la mano y dije: “Me gustaría hacer un sketch”, y en aquel entonces la palabra sketch no era conocida por todo el mundo… Estaba en cuarto año de primaria, cuando escribí, dirigí y actué un sketch, y escogí a dos o tres compañeros. Ya te has de imaginar como realmente me buscaban las chicas, los amigos para que los incluyera en el siguiente sketch en otro evento escolar. Ya te imaginarás quién le ganó a los guapos, me quedé con las chicas lindas de la escuela… Con talento o apantallando a los demás con algo de talento, podía traer las miradas y robarle las miradas a los guapos.

Nuestra Belleza Latina. Foto: Univision

-Quien se pare en frente tuyo la tiene también difícil, porque tú no te vas a conformar con que sea bonita o tenga un poco de talento.

Adal Ramones: He visto mucha biografías de las chicas, y me llama la atención algo, en el programa de ´Otro rollo´ yo hacía mi opening con un monólogo, y me llamó la atención, que muchas de las chicas que vamos a tener los jueces frente a nosotros, ese 26 de Septiembre, van a hacer monólogo… No sé si les dijeron que yo iba a estar de juez, si les dieron esa opción, no lo entiendo.

– ¿Qué es lo que tú vas a buscar de esta mujer 360?

Adal Ramones: Es impresionante, no creo que haya hasta el momento, como Univisión, que diga: voy a invertir tanto dinero, tantas pruebas de COVID, tanta producción, tantos hoteles, room services, tanto catering, tantos boletos de avión, voy hacer esto para tener una cara fresca… Para mí es una responsabilidad muy grande, aparte estar a la par de 3 personalidades como Daniella Álvarez, Giselle Blondet, está Jomari Goyso, que se la saben, y que en cada rubro al que pertenecen son buenos.

Adal Ramones. Foto: Televisa

Me voy a fijar, no en la ojos verde, en la chica escultural, que le podrá ayudar eso, pero de nada servirá si ese gran exterior no tiene de sobre manera un superlativo interior, si esa chica no tiene un gran talento a pulir… Creo que hay chicas agraciadas, así como yo veía a mis amigos guapos, yo sé, tú te mides, tú ves, perro no come perro, entonces ves y dices: “Ese chico me saca dos cabezas, está corpulento, no tengo cómo competir con él en eso, en esa parte, pero acá (señala la cabeza) hay otra cosa”… Me voy a fijar en la combinación perfecta, una chica con talento, con una sonrisa radiante, dije sonrisa, no figura, nadie es perfecta, ni dentadura perfecta, con una sonrisa honesta, radiante, fresca, que comunique desde ahí.

-¿Cómo es en este momento para ti, volver a casa? Porque te escapaste por un rato y volviste…

Adal Ramones: Bueno pregunta a Ronaldo, pregúntaselo a Messi, van y viene… A mí me tocó salir un rato, pero mira el toro vuelve otra vez a las trancas. Yo estoy muy contento de que tuve esa llamada, ahora que se fusionan Televisa con Univision, venir a Miami, traerme a mi esposa, a mis hijos, digo durante un pequeño rato, son dos o tres meses, pero van a venir a verme. Vuelvo a ver a viejos amigos, volver a estar en estas instalaciones que me dio el éxito en Estados Unidos, con ´Otro Rollo’. Ahora que regreso espero estar a la altura de mis compañeros, a la altura de la producción, y realmente llenar las expectativas de una gran compañía como lo es Univision, que creyó en mí para llenar el asiento de un juez, un puesto tan importante en este reality.

-¿Qué le dices a aquellas chicas que tiene está ilusión de ser la elegida, que se van a enfrentar a ustedes y sin los filtros de Instagram?

Adal Ramones: Cuando empezaron los reality nunca habíamos visto a gente que se peleara por quién hizo el desayuno, o quién se comió ese pedazo de pie… Los reality se hicieron tan atractivos porque nos mostraron más cercana a la real en un encierro, en un laboratorio… A la chica que gané, la gente la va a conocer, antes de que tome el micrófono en un programa de televisión, va llegarle al público porque lo más seguro es que llore o que saque sus demonios, y el público del otro lado de la televisión va a desear vencer esos demonios, porque lo queremos como público es decir: “enséñame algo loquita, enséñame que se puede, enséñame de que a pesar de que no tuviste familia o de que estuviste en un orfanato o de que te traicionaron, enséñame que sí se puede”… Cada chica es un motor inspiracional, van a ver historias de vida.

El único mensaje que les daría, y que les voy a dar en el sillón de juez, sería: “Vamos a tratar de ser más nosotros mismos”, porque habrá chicas que ya tuvieron experiencia en programa de belleza, en concursos y vienen con todos esos vicios de la pose full time. Cómo ser más natural, y al mismo tiempo enseñar una belleza interior, difícil pero es un reto, yo creo que yo voy a aprender, si yo ya leyendo las biografías de estas chicas ya digo, “Dios mío, cómo está parada aquí”… Tengo mucho que aprender.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A ADAL RAMONES EN VIDEO:

