Alexa Dellanos presume al máximo su retaguardia al modelar unos leggings nude

Alexa Dellanos acudió a un centro comercial y posó en unas escaleras eléctricas para una foto que publicó en Instagram y que ha causado sensación entre sus fans. La imagen la muestra usando unos leggings en color nude que forman parte de su línea Flexbody, que ha retomado ahora y de la cual planea lanzar más modelos.

Hace dos semanas la influencer viajó a Nueva Orleans para ver el certamen Miss Universo y aprovechó para tomarse unas fotos junto a un ventanal, usando un minivestido que remarcó sus curvas y que complementó con un abrigo afelpado.

En esas imágenes Alexa presume su nuevo look con el cabello negro, que ha encantado a sus más de 10 millones de seguidores en esa red social. También en Nueva Orleans la hija de la conductora Myrka Dellanos se dejó ver muy elegante en un conjunto de saco y pantalón negro, que combinó con un pequeño top que resaltó sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

