Critican a Laura Flores por enseñar de más con minivestido de látex en pleno escenario

Laura Flores volvió a dar de qué hablar dentro de sus redes sociales luego de aparecer en pleno concierto bailando y cantando con un minivestido que mostró algo más que sus piernas, por lo que las críticas no se hicieron esperar, pues de acuerdo con sus detractores, ya no está en edad de usar este tipo de vestuarios.

La actriz mexicana de 59 años goza de una larga trayectoria dentro de la televisión y sobre los escenarios musicales en donde ha derrochado talento y carisma, pero el éxito también ha llegado hasta sus redes sociales, específicamente dentro de su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente comparte aspectos de su vida profesional y personal.

Sin embargo, fue el pasado sábado 28 de enero cuando compartió con sus seguidores un video en el que recordó lo vivido durante el espectáculo GranDiosas junto a otras famosas como Alicia Villareal, Dulce, María del Sol y Ángela Carrasco, en donde subió al escenario vistiendo una prenda que en esta ocasión provocó que le llovieran críticas.

Y es que, durante su presentación en la Arena Ciudad de México, Laura Flores apareció cantando el tema “Ya No Volveré” con un minivestido rosa neón de látex y botas altas que además de resaltar sus curvas, terminó enseñando algo más que sus piernas.

Pero en esta ocasión no todo fueron halagos y muestras de cariño como generalmente ocurre en sus publicaciones, ya que también recibió algunas críticas en las que algunos usuarios aseguraron la actriz ya no está en edad de utilizar este tipo de vestuarios a pesar de que sigue manteniendo una silueta espectacular a sus casi 60 años.

“Eres hermosa, esos vestuarios no son tan bonitos, les restan elegancia”, “¡¡Ya estás grande para enseñar todo!! No te favorece la verdad ya no tienes edad”, “Puedes ser sexy con otro atuendo. Ese no”, “Un poco vulgar no le hagas segunda a la Niurka”, “Abrir las piernas y hacer esa pose de enseñar Disneyland ya no te queda”, “Vas para los 60 ya no te queda vestirte así”, se lee en los crueles señalamientos.

A pesar de dichas críticas, la actriz y presentadora no se ha pronunciado al respecto.

También te puede interesar:

–Laura Flores arremete contra quienes la han criticado por sus arreglitos estéticos: “Se meten en lo que no les importa”

–Laura Flores revela que se sometió a una cirugía íntima: “El doctor hizo maravillas ahí”

–Laura Flores se despeluca EN VIVO en apoyo a Francisca Lachapel | VIDEO