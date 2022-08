Laura Flores revela que se sometió a una cirugía íntima: “El doctor hizo maravillas ahí”

Laura Flores sorprendió al revelar que está mejor que nunca a sus 59 años, todo gracias a las cirugías que se realizó tras el nacimiento de su hijo, con las que ha logrado conservar su figura, incluyendo una reconstrucción vaginal con la que quedó como antes de ser mamá.

Durante una entrevista con la revista TVyNovelas la actriz y cantante confesó que goza de una figura de envidia gracias a que le gusta hacer ejercicio, especialmente abdominales que la ayudan a mantener una escultural figura.

Sin embargo, reveló que ha logrado mantener un cuerpo espectacular tras el nacimiento de su hijo Patricio, cuando se sometió a una cirugía para eliminar la flacidez que le dejó el embarazo, pero no solo eso, ya que también aceptó que le hicieran una reconstrucción vaginal.

“Me hice la abdominoplastia, pero desde que nació Patricio, y eso ya tiene varios años, pero esas cosas no caducan si te cuidas. También me hice una reconstrucción vaginal”. Laura Flores

Recordó que fue el médico quien le propuso hacer dicho procedimiento del que no se arrepiente, pues hizo un gran trabajo que resultó muy favorable.

“El doctor me preguntó si quería o no, y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos. La verdad fue muy beneficiosa esa cirugía. Es una decisión muy personal, es algo que yo no te podría decir, pero lo que yo recomendaría es que hablen con sus parejas y con su ginecólogo”, señaló.

Pidió a las mujeres acabar con los tabúes que surgen con respecto a ese tipo de decisiones y si es necesario recurrir a ello, pero siempre poniendose en manos de profesionales.

“Recuerdo, por ejemplo, que hubo un tratamiento que se puso muy de moda, varias mujeres se lo hicieron, incluso un doctor me lo quería hacer, era como un láser para fortalecer las paredes vaginales, ya que éstas se van haciendo delgadas y el acto sexual se puede volver doloroso, pues resulta que dejaron de hacerlo porque dejaba ulceraciones y cicatrices. Las que se lo hicieron no la pasaron muy bien”, añadió.

Finalmente confesó que piensa realizarse una cirugía en los ojos para dejar de usar lentes, pero la está pensando porque la especialista que se encuentra en Miami, Florida, cobra $900 dólares solo por la consulta.

