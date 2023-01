El cantante Rick Astley demanda al rapper Yung Gravy por imitar su voz en la canción “Betty (Get money)”

Rick Astley, el cantante británico que hace 35 años obtuvo un éxito número 1 con la canción “Never gonna give you up”, ha interpuesto una demanda en contra del rapper Yung Gravy y Nick Seeley, por imitar su voz en fragmentos del sencillo de 2022 “Betty (Get money)”.

El sitio TMZ dio a conocer que Astley supuestamente argumenta que Gravy (cuyo verdadero nombre es Matthew Raymond Hauri) junto con sus productores “conspiraron para incluir una imitación deliberada y casi indistinguible de la voz de Astley a lo largo de la canción”. La voz que se escucha en “Betty (Get money)” es de Seeley, quien también es uno de los productores del track.

Cabe destacar que Gravy obtuvo debidamente las licencias correspondientes de la pista instrumental de “Never gonna give you up”, pero Astley no dio su consentimiento de que imitaran su voz. En pasadas declaraciones el rapper indicó que, en efecto, quien se escucha en su sencillo no es el cantante británico: “Junto con mi amigo Nick, que hace muchas repeticiones de samples y recrea muestras originales, básicamente hicimos de nuevo toda la canción. Tenía un cantante e instrumentos diferentes, pero todo estaba muy cerca porque lo hace más fácil legalmente”.

