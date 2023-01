Madonna habría cancelado su cinta biográfica tras negarse a filmar un guión demasiado “light”

Hace algunos días se dio a conocer que la producción del esperado filme biográfico de Madonna había sido cancelada, debido a que la cantante anunció su gira mundial Celebration que comenzará este verano. Sin embargo, la artista de 64 años habría estado en desacuerdo con la petición de ejecutivos de la compañía Universal Pictures, quienes deseaban que el guión de la cinta no fuera tan atrevido como el que ella presentó.

Un informante reveló lo anterior a Page Six: “Básicamente (el guión) no les gustó. Querían que fuera pop y light. Madonna quiere algo mucho más atrevido, por lo que han llegado a un punto muerto. Ella prefiere ir a otro estudio que cambiar el guión. Todavía quiere hacer la película, pero ahora la retomará hasta después de la gira. Tiene en mente a los mismos escritores, pero es consciente de que podría tener que cambiar el reparto si los actores no están disponibles”.

El primer tratamiento del guión de la película -que dirigiría la propia Madonna– fue escrito por Diablo Cody, quien después fue reemplazada por Erin Wilson. En cuanto al rol protagónico, lo obtuvo Julia Garner, pero si el proyecto se cancela hasta nuevo aviso ella no podrá esperar, por lo que tendrá que cumplir con el compromiso de trabajar en las cintas “The royal hotel” y “Apartment 7A”.

También te puede interesar:

-Madonna anuncia su gira “Celebration”, que comenzará en el verano

-Madonna tiene en su casa una pintura que muchos consideraban como desaparecida