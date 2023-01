Harry Styles obtiene con “As it was” el sencillo más exitoso de 2022 en Reino Unido

Harry Styles resultó el artista musical más exitoso de 2022 en Reino Unido, según dio a conocer Official Charts Company (OCC), que proporciona semana a semana las listas de sencillos y álbumes más vendidos y descargados.

El ex integrante del grupo One Direction regresó a la escena musical el año pasado con el sencillo “As it was”, que ocupó el primer lugar de los charts durante 10 semanas, convirtiéndose en la canción más popular de 2022, con más de 180 millones de descargas en audio y video. Otros temas promocionados por Styles que se escucharon fueron “Late night talking” y “Music for a sushi restaurant”, ambos exitosos, pero sin el arrastre a nivel mundial del primer track.

Harry también ocupó el primer puesto de otra lista de OCC, la de los álbumes más vendidos del año, con Harry’s house, que además de las descargas digitales fue de los más solicitados en sus formatos de vinil y CD. El cantante no dejó a un lado en 2022 su faceta como actor, ya que protagonizó las películas “Don’t worry, darling” y “My policeman”, que fueron populares a nivel mundial tras su estreno pero obtuvieron críticas mezcladas.

También te puede interesar:

-Harry Styles bromea en el escenario y dice: “Sólo fui rápido a Venecia para escupirle a Chris Pine”

-Así es la antigua mansión de Harry Styles que es vendida en Sunset Strip por $8 millones