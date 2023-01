Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 30 al 5 de febrero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 30 al 5 de febrero del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Las emociones estarán un poco confundidas, las cuestiones de amor de pareja te tienen con el corazón en vilo y con las ideas dando vueltas sin poder asentarlas, pero ten calma, es un proceso por el que tarde o temprano sabes bien ibas a pasar y llegó el momento, pero también esta semana te da la oportunidad de tomar las decisiones adecuadas duelan o no, y por fin comenzar un camino de paz en lo que refiere al amor. Esta es una jornada ideal para no soltar de ninguna manera lo avanzado en planes de trabajo, la meta esta cercana y todo el esfuerzo que has puesto en ese crecimiento está a punto de darte frutos. En cuestiones de salud es importante le pongas atención a todo lo que tenga que ver con dolores de rodillas, no dejes que esas molestias sigan creciendo, ser más flexible y menos arrogante podría ser el principio energético que te ayude a mejorar.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

La fortaleza física que te caracteriza te ayudara esta semana a salir triunfante de grandes esfuerzos físicos que tendrás que hacer en el hogar, hay arreglos que ya no puedes posponer más o la casa no funcionara como es debido, no físicamente ni energéticamente. En todo lo que concierne a lo laboral esta semana será de grandes noticas, el crecimiento o el reconocimiento que tanto esperas está a punto de llegar y junto con ello un incremento y mejora en la economía. La intuición es de gran importancia esta semana ella te alejara de personas de las cuales no te debes de fiar, no deposites tu confianza en cualquiera. La salud física esta jornada luce de maravilla, todo lo que te afligía se esfuma y tienes por fin un gran descanso para el cuerpo físico, solamente no vayas a dejar ningún tratamiento o terapia porque tendrías que volver a empezar y eso sí sería de un esfuerzo mayor tanto económicamente como físicamente.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Es una semana ideal para cerrar procesos de cualquier tipo, así que aprovecha la energía y la inercia con la que esta semana te empuje, fluye que todo lo estancado caminará, fluye que todo lo que tienes planeado comenzará. Esta jornada la salud de tus finanzas comienza a llegar a ti, comienzas a pagar deudas, comienzas una nueva administración que te llevará a poner tus cuentas en números negros. La familia puede tener grandes transformaciones, nuevos miembros o viejas costumbres que se rompen para dar paso a nuevas formas de relacionarse, pero que nada de esto te aflija, en principio no lo veras, pero después entenderás el porqué de tenían que pasar, así las cosas. En todo lo que respecta a la salud física necesitas poner atención en viejas molestia de vesícula, no dejes que esos dolores regresen, un chequeo médico sería ideal.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Esta semana es de grandes logros económicos, alcanzarás rápidamente metas de proyectos que ya habías echado a andar en meses pasados pero que se habían estado parando por cuestiones ajenas a ti. Esta jornada habrá personas que se acerquen a ti para hacer negocios o asociaciones, ten por seguro que lo que hagas será en beneficio de todas las partes. En cuestiones de amor la alegría vuelve a reinar, la comunicación de nuevo es fluida y sincera, pero sobre todo los planes a futuro se retoman y el crecimiento es grande y seguro. La salud física y emocional es perfecta y equilibrada, nada que te molesta o aflija estos días.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Tu paciencia y tu fuerza interna serán puestas a prueba esta semana, habrá muchas imprudencias con las que tendrás que lidiar, muchas malas vibras y envidias a tu alrededor, pero tu gran fortaleza interna te sacará de cualquier bache, duda, energía de baja vibración. Esta jornada es importante no sueltes por ningún motivo todo lo avanzado en el trabajo, en tus proyectos, en tus metas, todo puede ir lentamente, pero eso no quiere decir que nada avance, todo lo contrario, hay avance, lento pero seguro. La economía es estable y prospera, sí, a pesar de la energía que rodeara a tu signo las finanzas irán en aumento. En el amor entenderás que no es necesario correr, que muchas veces hay que esperar a que las situaciones se den solas y espontáneamente. En la salud es tiempo de hacerle un escaneo a tu cuerpo físico, muchas veces has pasado por alto alguna molestia y ahora la tomas como algo normal y común, y no, al cuerpo físico no le debe de doler nada, así que es mejor un buen chequeo médico.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Habla, comunica todo lo que necesites, no te guardes nada o solo lograras acumular enojo que se puede volver rencor. Es una semana importante para enfocarte en tus emociones, hacer de ellas una herramienta de ayuda, no de preocupación, solo así podrás orientar los proyectos para estos días. Es una jornada ideal para retomar pláticas con jefes, citas con personas importantes que te pueden abrir nuevas y valiosas oportunidades de crecimiento profesional. La economía puede sufrir algunos retrasos, nada de qué preocuparse, pues al finalizar la semana seguramente todo recobra su equilibrio. Ten cuidado de no participar en ninguna confrontación, mucho menos en alguna en que no tengas nada que ver, esta semana no está para que la hagas de referí. No descuides de tu sistema linfático, ahí puede estar la respuesta a ese malestar de semanas.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Sentirás que el alma regresa al cuerpo. Esta semana por fin encuentras otra vez estabilidad emocional, por fin sientes que de nuevo estas completo, completa, que no andas volando en otro mundo, apláudete, todo lo logras solucionar, desde lo laboral, hasta el amor. Observa bien a tu alrededor cuando estes hablando de planes profesionales, pueden escucharte y echarles malas vibras a lo nuevo que estas tramando, así que se discreto, discreta, con tus nuevos planes de crecimiento, con tus proyectos y planes, si lo haces puedes asegurar que el éxito este de tu parte. En el amor de nuevo feliz, de nuevo respiras con calma pues todo se arregló para bien. Es una jornada en donde podrás necesitar el consejo de alguien con más experiencia con respecto a asuntos de salud, así que no dudes en ir y pedir la ayuda necesaria.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Estarás dispuesto, dispuesta, a hacer cambios profundos, lo harás desde la raíz, no importa que tengas que volver a empezar, has recobrado fuerza y energía, pero, sobre todo, ahora tienes las ideas más claras, eso hará que prefieras volver a empezar a seguir por donde vas y en ese lugar en donde ya no eres feliz. La claridad mental y emocional con la que te mueves estos días traerán grandes momentos, pero sobre todo atraerán a personas que vibran igual que tú y que estarán dispuestos a ayudarte en este nuevo camino. La economía puede tener una pausa, pero eso no quiere decir que la vayas a pasar mal, solo es momentáneo, en lo que tomas ese nuevo camino que tanto anhelas. En el amor puede llegar a ti alguien que te sorprenda por su manera de pensar, de ser, así que no dudes, inténtalo, conócelo, conócela más, quizá esté ahí lo que tanto anhela tu corazón, pero sobre todo tu alma.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Es tiempo de dejar de ir de un lado a otro, parece que has perdido la brújula y que nada más no tocas tierra, es tiempo de cordura, de poner los pies en la tierra y plantarte, solamente así lograras estabilidad laboral, financiera, amorosa. El compromiso te cuesta mucho trabajo, tienes que dejar el miedo de lado y entender que comprometerse en el ámbito que sea no quiere decir que te controlen o que pierdas tu libertad, no, es cuestión de intentarlo. Esta semana pueden llegar oportunidades de trabajo que sean de tu total agrado, lo que tanto has buscado y en donde sientes que puedes desarrollarte de manera fácil, pero si no trabajas en el compromiso podrías perder una oportunidad de oro. Cuidado con el amor, hay una persona que te ama y está dispuesto dispuesta, a intentarlo a pesar de ver la inestabilidad por la que estas pasando, tómala esta oportunidad, quizá te des cuenta de que sí es ahí.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Brillaras. Semana para repartir tu luz por donde pases y con quien convivas, tus palabras serán tomadas en cuenta, tu iniciativa será de crecimiento, tu capacidad para negociar te abrirá puertas. Es momento de dar el siguiente paso, aprovecha la gran luz que emanas esta jornada y pide un aumento de sueldo, promuévete a un nuevo puesto o estudia ese diplomado, maestría etc. lo que empieces estos días será importante para tu reconocimiento profesional en un futuro. Es una buena semana para terminar asuntos legales de manera positiva, así que no pospongas más las citas que tengas para cerrar por fin estos ciclos. En el amor tienes todo para progresar con esa persona que tanto te gusta, es momento de hablar directamente y decirle lo que sientes, puedes esperar una respuesta positiva a tu propuesta. Si ya estás en pareja todos los malentendidos de semanas y días pasados se quedan allá, en el pasado y se abren nuevas posibilidades de crecimiento con él o ella. La oportunidad de ese cambio de casa está muy cerca, no dejes de buscar ese lugar de tus sueños, está a punto de llegar a ti. Tu salud física, mental y emocional pasan por un perfecto equilibrio y conexión.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

La conexión con la Divinidad estará a flor de piel, escucharás, soñarás, tendrás señales inesperadas que te mostraran el camino, nuevas puertas, pero sobre todo comenzarás a recobrar esa fe que por problemas del pasado la dejaste de lado. Es un buen momento para enfocarte en el equilibrio emocional, has trabajado mucho para lograr depurar emociones negativas y en desbalance, así que por ningún motivo sueltes ya ese camino que la energía de esta semana puede ayudarte a encontrar por fin esa estabilidad. En lo que se refiere a lo laboral habrá momentos de dudas, pero no tomes decisiones tajantes, espera unos días y después decide todo lo que tenga que ver con el trabajo. La salud física luce perfecta.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Una semana llena de pruebas, serán días para hacer uso de tu fuerza interna y física, tendrás que luchar contra los bloqueos que se te presenten y sin desesperarte, para no fracasar, porque podrías caer en un estrés muy grande. La paciencia es la acción para llevar a cabo, bajarle al ritmo que has llevado hasta ahora, entender que los tiempos que están escritos son perfectos, que la necesidad puede esperar, porque es eso, necesidad. Es momento de redireccionar tu vida, todas las demoras que se te presenten esta semana serán para eso, te están dando tiempo de darle un vuelco a todo, desde lo personal, hasta lo laboral. Al finalizar la semana todo lo veras más claro, te resultara más fácil tomar decisiones, te sentirás muy capaz de retomar tus planes, tu vida, la energía ya renovada. No dejes de lado la fe ni la conexión divina, esto es un apoyo profundo para el alma y espíritu, encomienda tu emociones, planes y sueños al universo, recuerda que en algún punto todo se materializa. En el amor, es mejor postergar platicas profundas, postergar propuestas, si lo hicieras en este momento no vas a tener la respuesta que esperas y esto te puede llevar de nuevo a la desesperación.