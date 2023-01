Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 30 de enero al 4 de febrero de 2023

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente te dice qué te deparan los astros del lunes 30 de enero al sábado 4 de febrero de 2023, así como la carta del tarot que marcará tu destino en estos días.

Aries.

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que significa suerte en todo lo que vayas a realizar en este mes y que te vendrá una nueva propuesta de trabajo mejor pagado, tus días mágicos van a ser el día 01, 07,13 y 14 de febrero y tu color de la abundancia es el verde y tu número mágico de la lotería el 07.

Febrero el segundo mes del año y es cuando tu signo se encuentra más fuerte en cuestiones de negocios, también en este mes debes de tener cuidado con problemas de salud o cuidar más a tu familia, recuerda que tu signo es el protector del zodiaco. Te vendrá una sorpresa económica solo trata de adminístrate más en tus gastos, recuerda que el amor no se compra, se da, así que no tienes que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame y si no está por amor es mejor cortar definitivo y buscar personas que compartan contigo ese sentimiento y tus signos con más compatibilidad son Géminis, Virgo y Capricornio.

Té haces una cirugía estética que todo saldrá de lo mejor, este mes saldrás dos veces de viaje por cuestiones de trabajo y placer, te regalan una mascota, prende una veladora de color rojo este día primero y ponte algo de plata para que tengas más suerte todo el mes de febrero.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que significa que va a ser un mes lleno de movimientos positivos y de estar conociendo personas importantes para tu desarrollo laboral, tus días mágicos son 02, 09, 18 y 21 de febrero, tu color de la abundancia es el rojo intenso, úsalo más en tu ropa y tu numero de la lotería y suerte el 09.

Días de estar más estable en cuestión de tu pareja y ya formalizar, y a los Tauro que están solteros les va a venir un amor verdadero del signo de Virgo, Escorpio o Capricornio que son tus signos más compatibles. En este día primero de febrero te recomiendo que prendas una veladora de color blanco y te cortes el cabello para que tu energía positiva todo el mes de febrero esté más fuerte.

Febrero va a ser un mes de tomar las riendas de tu vida y empezar a ver para tu futuro, cuídate de dolores de espalda o cuello, sigue con el ejercicio para liberar el estrés. Va a ser un mes lleno de sorpresas agradables en cuestiones de tu trabajo, recibes la invitación de salir de viaje con tus amigos, entras a estudiar un diplomado o maestría, recuerda que el Tauro siempre tiene mucha capacidad mental y siempre necesita estar estudiando. Trata de este mes de febrero tener en tu mente puros pensamientos positivos y dejar a un lado todo lo que te puede hacer daño.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que tengas calma en todo lo que vayas a realizar y sobre todo pensar más de dos veces tus actos o cambios que tengas en mente, tus días mágicos son el 05, 09, 13 y 22 de febrero, tu color de la abundancia es el azul, tu numero de la suerte es el 03.

Días de reinventarte en todo lo que puedas para ser el mejor, recuerda que el Géminis como son dos a la vez siempre logra sus metas, solo es cuestión de concéntrate en lo que quieres y no platicarlo para que no te llenes de malas energías. Recibes un dinero por parte de una comisión o un pago de una deuda, ya no seas tan coqueto, trata de ya tener una pareja estable y vivir más en armonía, recuerda que tu signo es el más divertido del zodiaco, por eso batalla mucho para que tenga una relación estable.

En estos días podrás hacer los cambios que requieras que los astros van a estar a tu favor, te busca un amor del pasado que va a querer volver estar en pareja, un amor del signo de Aries o Libra te va a estar buscando para una relación más formal. Este día primero te recomiendo que prendas una vela de color azul y te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa para que las buenas energías te rodeen todo el mes de febrero.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que significa que va a ser un mes de estar arriba en todos tus asuntos profesionales y en cuestión de negocios propios y que no dejes de estudiar que eso te ayudará en tu futuro, tus días mágicos son el 03, 11, 19 y 23 de febrero que tu color de la abundancia es el rojo y blanco, tu número de la suerte es el 05.

Este mes será de crecimiento laboral y vas a empezar a ver más por ti en todos los sentidos, en estos 28 días te llegarán nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios, solo trata de siempre analizar bien todo lo que te proponen, recuerda que es bueno tener confianza pero no tanto. En el amor, si estás en pareja vas a querer ya formalizar, trata de cuidarte de problemas de nervios o de espalda trata de relajarte más y seguir con el ejercicio para que puedas estar al 100% en tu vida. Entras a tu mejor mes y más porque estás en tu etapa de renacimiento total en tu energía, recuerda solo trata de ser más discreto, recuerda que tu signo siempre platica de más sus planes de vida.

Yo sé que a veces pasas por situaciones muy fuertes y de mucho dolor, pero tu signo está hecho para soportar todas las pruebas en la vida, en este día primero te recomiendo prender una veladora de color rojo y poner un vaso de agua cristalino al lado y pedir a todos los ángeles que te llegue la abundancia, va a ser un mes de salir de viaje por cuestiones de trabajo y de placer así prepara tu maleta.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te da la oportunidad en este mes de brillar más que nunca en todos tus propósitos, que dejes a un lado la inseguridad y te atrevas a ser diferente y exitoso que se te va a dar sin problema, tus días mágicos son el 05, 12, 14 y 27 de febrero, tu color de la abundancia es el amarrillo y tu número de la suerte es el 06.

Cambiar por completo en tu forma de pensar para que tengas más oportunidades de crecimiento en lo laboral, recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios, pero siempre se desanima muy rápido porque el lema de tu signo es “No Rendirse”. Recuerda que tu signo es fuego y eso te hace muy desesperados por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones.

En este primero te recomiendo prender una vela de color roja y ponerte agua bendita en la nuca para tengas muy buena energía todo el mes. Ten cuidado con el dinero, trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas, te viene un asunto legal que tendrás que resolverlo de la mejor manera, ya no seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti. Cuidado con los pleitos en tu familia, sé prudente, sales de viaje con tu pareja para disfrutar el día de San Valentín, recuerda que el mejor regalo para los Leo, trata de ser más prudente con lo que comentes de tu vida para que no te llenes de energías negativas.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que te indica que no tengas miedo, que sigas adelante y que enfrentes los problemas que podrás resolver todo lo que tengas pendiente, tus días mágicos son el 03, 09, 15 y 21, tu color de la abundancia es el naranja, tu número de la suerte es el 01.

Este mes va a ser de nuevas energías positivas, recuerda que eres el mejor administrador y el pilar de la familia y eso hace que todas las personas de buena fe estén alrededor de tu signo, así que trata de aprovechar esa corriente de abundancia y decidir cambiar de trabajo o poner un negocio que te va a ir de lo mejor. Trata de no ser tan terco en situaciones amorosas que a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta es mejor dejar fluir los sentimientos y que el tiempo decida lo mejor. A los Virgo que están solteros les vendrá alguien del signo de Cáncer, Escorpio o Acuario que serán tu pareja ideal.

Te invitan a irte de viaje en estos días, tú ve que te ayudará a descansar un poco de tanto trabajo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, esa va a ser tu frase del mes. Mandas arreglar tu carro, trata de ya no discutir con familiares por situaciones sin importancia, te recomiendo que prendas una veladora de color amarrilla y te pongas ropa nueva este día primero de febrero para que la suerte este más fuerte en tu vida.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que te indica que es el tiempo de resolver asuntos legales y de trabajo que tendrás el éxito en las manos y que debes de tener cuidado con problemas de pareja o familia para no llegar al divorcio, tus días mágicos son el 06, 08, 12 y 24 de febrero y tu color de la abundancia es el rojo y verde tu número mágico es el 02.

En este mes será por fin no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas, acuérdate que eres el signo más sociable y siempre serás el que dé más equidad a cualquier situación, así no dudes nunca de tu fortaleza para salir de los problemas. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta, recuerda que no utilices tu dinero en compras que no necesitas es mejor pagar deudas.

En este mes tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte en cuestiones de trabajo, es decir, un mejor puesto o firmas un contrato nuevo laboral. Eres el mejor platicador y siempre te rodeas de personas con mucho amor al prójimo y eso hace que siempre estés invitado a todas las fiestas. Ten cuidado con tu vista u oído, trata de ir con tu medico por alguna infección. En tu casa con tu familia todo de lo mejor.

En este mes no te recomiendo ninguna cirugía estética y recuerda que tu organismo no soporta las pastillas de dieta, así trata de hacer mejor un régimen sano alimenticio. Un amor más joven que tu hablará de compromiso formal, este día primero te recomiendo que prendas una veladora de color blanca para que tus energías positivas estén contigo más fuertes.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que es tiempo de madurar y todos los aspectos y aprender a callar para no meterte en problemas que no son tuyos, es decir, ser más prudente. Tus días mágicos son 03, 12, 16 y 25 tu color de la abundancia es el blanco y azul, tu número de la suerte es el 04. Entras a un curso de ingeniería o administración en estos días, recuerda que tu signo es el negociante e inventor del zodiaco por eso te va muy bien esa profesión.

Cuídate de problemas de pulmones o garganta sobre todo de infecciones, te vas de viaje con tu familia, sigue con la dieta y el ejercicio, recuerda darte tiempo para estar más saludable, cuida lo que dices sobre todo con tu pareja porque hieres sus sentimientos.

Ten cuidado con los robos o perdidas sobre todo en la calle o lugares públicos. Va a ser un febrero lleno de muchas fiestas y conocer personas muy importantes, tu mejor compatibilidad en este mes es Cáncer, Leo o Piscis en el amor. Este día primero te recomiendo que prendas una veladora de color azul y te pongas mucho perfume para que la abundancia reine en tu vida.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que sin duda es tu tiempo de ser el más grande en todo lo que hagas en tu vida laboral y que te llegará la propuesta de irte a vivir al extranjero por parte de una nueva compañía, tus días mágicos son 01, 07, 16 y 25 de febrero, tu color de la abundancia es el azul y amarrillo, tu número de la suerte es el 08.

Acuérdate que eres el signo consentidor y siempre le gusta dar el mejor regalo a su pareja y para tu signo los mejores regalos en este mes del amor son los viajes. Ten cuidado con dolores de cabeza o cuello, recuerda que tu signo guarda mucho los corajes y eso hace que te enfermes, trata de quitarte eso con el ejercicio y salir más a la naturaleza.

En tu casa con tu familia todo de lo mejor, te llega un dinero extra para salir de viaje o tramitas tu pasaporte o visa. A los Sagitarios que están solteros encuentran amores nuevos del signo más compatibles que son Aries o Leo. Este día primero te recomiendo que prendas una veladora de color amarrilla y te pongas zapatos nuevos para que pises éxito todo el mes.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que te dice que es el tiempo de tener éxito que va a ser un mes de reacomodar tus sentimientos y saber qué quieres para tu futuro en cuestión amorosa. En plan de trabajo uno nuevo viene a tu vida, tus mejores días son 02, 07, 13 y 14 de febrero que tu color de la prosperidad es el verde y azul tu número es el rojo y verde.

Recuerda que tu signo es el más vanidoso y temperamental del zodiaco por eso te recomiendo ponerte a dieta o hacer una cirugía estética para que te veas y te sientas más seguro en tu persona, recuerda que tu signo es muy apasionado y coqueto le gusta andar con dos o más a la vez, pero trata que si ya tienes una pareja estable no buscarte problemas.

En este mes recibes varias sorpresas de regalos y un compromiso firme amoroso, en cuestiones de salud trata de relajarte más o no tener tantas presiones, recuerda que tu signo lo domina mucho los problemas de intestino o dolores de cabeza así ten en cuenta esta recomendación. Para los que están solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez en el amor con los signo de Aries, Cáncer y Libra, trata de no cambiar de opción tan fácil y trata de ser más persistente en tus metas, trata de ahorrar para que te vayas de vacaciones en el mes de marzo, tu meta no hacer caso de chismes o malos entendidos. Este día primero te recomiendo que prendas una veladora de color blanca y uses ropa de colores fuertes y algo de plata para que la abundancia reine en tu vida.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, pide que se te va a dar sin límites, que trates de quitarte corajes del pasado y rencores que no te dejan fluir en tu vida, este es tu mes y más porque cumples años y las energías positivas están a tu favor, tus días mágicos son 04, 16, 20 y 23 de febrero, tu color de la abundancia es el amarrillo y azul, tu número de la suerte es el 17.

Debes de aprender a controlar tu carácter, recuerda que tu signo es el único en forma de ser humano del zodiaco y eso te hace ser muy temperamental. Cuidado con el amor porque una persona que acabas de conocer te va a causar problemas con tu pareja formal, trata de solucionar esa situación y va a ser alguien de tu trabajo. Recuerda que el amor y los negocios no se mezclan aprende a buscar a tu pareja fuera de tu contorno laboral. Tomas un curso de admiración o sistemas digitales.

Los Acuario que ya están en pareja hablarán de salir de viaje o tendrán a darse unos regalos que no esperaban, tramites de papeles de migración o sacar tu visa americana, en estos días podrás arreglar papeles legales que saldrás victorioso, también estos días puedes hacer cualquier ritual para atraer la suerte o el amor y te funcionará de lo mejor. Cuidado con los vicios o malas amistades aprende a ser más cauteloso en tu vida. Te recomiendo que este día primero prendas una veladora de color rojo y uses algo de oro o plata para que te sirva de protección contra las envidias.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que es tiempo de madurar y quitarte problemas que no son tuyos, recuerda que eres el signo más dinámico y con más carisma, así que trata de tener esas virtudes a tu favor, también esta carta te dice que es tiempo de tener más dinero con tu número de la suerte 19, tu color de la abundancia que es azul y amarrillo y tus días mágicos son 08, 09, 14 y 21 de febrero.

Te vendrá la oportunidad de crecimiento en tu trabajo, te hablarán de un puesto solo trata de siempre de meditar las oportunidades y escoger para tu desempeño de tu carrera laboral. Te haces en este mes una cirugía que todo saldrá de lo mejor, recuerda que tu signo es muy místico y por eso atrae mucho las energías negativas, trata siempre de cargarte un limón verde para cortar lo negativo. Ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto o ser más discreto.

Para los Piscis que están solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez con amores del signo de Cáncer o Escorpio que serán tus mejores amores compatibles. Tendrás dos golpes de suerte en este mes en cuestiones de juegos de azar, trata de ahorrar este mes para que te vayas de vacaciones en tu cumpleaños, te recomiendo que prendas una veladora de color amarrilla y te pongas mucho perfume este día primero para que reine la abundancia en tu vida.

