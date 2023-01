Michelle Rodríguez envía poderoso mensaje mientras muestra sus curvas en topless y lencería

Michelle Rodríguez apareció en la portada de la revista Marie Claire de febrero provocando tremendo impacto entre sus seguidores, pues por primera vez apareció posando en topless y lencería para enviar un poderoso mensaje de amor propio, pero aunque se mostró orgullosa de lucir su cuerpo, terminó dividiendo opiniones dentro de las redes sociales.

La actriz y comediante mexicana está haciendo realidad el sueño de compartir un inspirador mensaje de amor propio y auto aceptación protagonizando una sesión fotográfica en la que se despojó de la ropa para mostrarse tal y como es.

Por lo que, sin miedo a las críticas y rompiendo con los estereotipos, accedió a posar en topless desatando una serie de reacciones de todo tipo, desde los admiradores que la apoyaron y aplaudieron su valor, hasta aquellos que criticaron por tratar de “romantizar” la obesidad.

“En medida de que podamos abrazarlo y tenerlo claro, podemos salir al mundo y tal vez mover montañas, hay que quitarnos un montón los ‘deberías’, las culpas, todas estas cosas que culturalmente nos han detenido para poder abrazar quienes somos y luchar por nuestros sueños“, dijo la también productora de 39 años.

Aunque en las imágenes Michelle González se muestra cómoda con su cuerpo al mismo tiempo que comparte un poderoso mensaje sobre la importancia que tiene ser “nosotrxs mismos y aprender a ser nuestra mejor compañía“, también invitó a sus fans a aceptar el físico con neutralidad.

Sin embargo, fue en la sección de comenmtarios y a través de otras redes sociales en donde los internautas expresaron su inconformidad por este tipo de publicaciones en las que se trata de normalizar el sobre peso.

“Una cosa es amarte, respetarte y aceptarte. Otra muy diferente es promover la obesidad. ¡Te juro que amo tu personalidad! ¡Pero no hay que promover algo que claramente daña la salud de cualquier ser humano!” y “Me encanta las personas que cumplen si objetivo sus sueños pero odio que normalicen la gordura“, se lee en los comentarios.

Lo de Michelle Rodríguez no debe ser considerado como un logro por romper estereotipos.



Es demostrar que "está bien" estar gordos pero felices.



Creemos que el mensaje que se está mandando es equivocado. pic.twitter.com/HXdZ6zGWpM— Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) January 27, 2023

Michelle Rodríguez recibe el apoyo de famosos y seguidores

Pese a la serie de señalamientos que recibió, Michelle Rodríguez también provocó la admiración de sus seguidores y famosos como Yalitza Aparicio, Aislinn Derbez, Fernanda Castillo, Galilea Montijo, Angelique Boyer, Paulina Gotto, Maribel Guardia y Sebastián Rulli, entre muchos otros, quienes expresaron lo espectacular que luce y celebraron su éxito.

“Preciosa portada con una gran actriz y maravillosa mujer”, “Es la primera vez que alguien nos incluye en una revista de belleza”, “Eres hermosa”, “Diosa”, “Qué linda”, escribieron famosos y seguidores.

Mientras que, a través de Twitter, María León señaló que el talento, esfuerzo y trabajo que ha realizado Michelle para ver materializados todos sus sueños le parece “inspiración pura”. el talento, el esfuerzo y el trabajo te llevan a cumplir tus sueños, y no solo me parece lo más sexy del mundo, me parece inspiración pura! Gracias @michihart por ser este ejemplo de que no hay imposibles, te amo y admiro tanto. pic.twitter.com/ga1LkXKJTK— María León (@Sargentoleon) January 28, 2023

