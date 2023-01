El cantante británico Harry Styles actuará en la próxima entrega de los premios Grammy

Harry Styles, uno de los artistas que tuvo más éxito el año pasado en los charts musicales, actuará en la próxima entrega de los premios Grammy, que se llevará a cabo el próximo 5 de febrero en la Arena Crypto.com de Los Ángeles.

El cantante británico se une a un selecto grupo de estrellas que en días pasados confirmaron su asistencia para cantar en el evento, como Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith.

Styles está nominado este año al Grammy en seis categorías: Álbum del año (por Harry’s house), Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación pop como solista, Mejor álbum pop vocal y Mejor video musical (por “As it was”). El ex integrante del grupo One Direction se encuentra en estos días en su exitosa gira Love on tour, que terminará el 22 de julio en Italia.

