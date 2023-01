En ceñido enterizo Sara Corrales estira su cuerpo al hacer varias poses de yoga

Aunque la telenovela “Mi camino es amarte” continúa transmitiéndose en México las grabaciones terminaron hace algunas semanas, por lo que Sara Corrales se tomó unas merecidas vacaciones en las que aprovechó para practicar yoga, lo cual le encanta. En su cuenta de Instagram ella compartió fotos que la muestran usando un ajustado enterizo y asumiendo varias poses, demostrando su flexibilidad.

La bella actriz colombiana también se mostró en un clip lavando los trastes poco después de sus rutinas, y lo complementó con el mensaje: “Parte de la filosofía y cultura del Ashram es que todos trabajamos en comunidad en diferentes labores”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Sara presumió su escultural cuerpo en varios minibikinis, destacando uno de color naranja que usó a bordo de un yate. Y por supuesto, no podía faltar uno de sus ya famosos mensajes positivos: “Vivir en el pasado te producirá depresión, vivir en el futuro te producirá ansiedad, vivir en el presente te producirá MUCHA FELICIDAD. Entonces, dime dónde quieres estar”. 🙌🏽💖 View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales) View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

