Geraldine Bazán cumple 40 años y lo celebra a lo grande presumiendo cuerpazo

Geraldine Bazán está de fiesta, pues este 30 de enero está celebrando su cumpleaños número 40, pero qué mejor manera de demostrar que está en la mejor etapa de su vida que con una serie de fotografías con las que presumió cuerpazo con un sexy atuendo.

No cabe duda que la actriz mexicana está pasando una de las mejore etapas y no solo a nivel profesional, pues además de su reciente participación como la villana de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corona de lágrimas 2’, una exitosa temporada con la obra de teatro ‘Nosotras lo hacemos mejor’ y como productora de la serie ‘Bocetos’, está dando la bienvenida a los 40 de forma espectacular.

Y aunque de terrenos sentimentales prefiere no hablar mucho, se sabe que actualmente se encuentra disfrutando al máximo de la soltería, momento que ha sabido aprovechar al máximo en su faceta de mamá, y muestra de ello es que pasa el mayor tiempo posible con sus hijas, Elissa Marie de 13 años y Alexa Miranda de 8.

Pero fue precisamente en compañía de ellas como comenzó los festejos por un año más de vida, pues de acuerdo con las imágenes que compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, celebró un cumpleaños más con una fiesta sorpresa organizada por un selecto grupo de amigos.

Pero eso no fue todo, pues la misma estrella de televisión publicó más tarde una serie de fotografías en las que presumió cuerpazo mientras posa con un sexy atuendo.

En la sesión fotográfica que fue realizada especialmente para esta ocasión tan especial, Geraldine Bazán no solo lució la belleza de su rostro, pues también dejó ver sus largas piernas y mini cinturita con un conjunto de short y top que estilizó su silueta. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, pues además de generar miles de “me gusta”, algunos más recurrieron a la sección de comentarios para unirse a las felicitaciones y expresar lo bella que luce en estas primeras cuatro décadas de vida.

“Feliz cumpleaños todo lo más lindo siempre”, “Feliz cumple siempre lo mejor para ti sigue brillando”, “Feliz cumpleaños a la más hermosa del mundo”, “Eternamente bella, bella una Barbie”, “Geraldine como lo buenos vinos”, “Espectacular a los 40”, fueron solo algunos mensajes que recibió la ex de Gabriel Soto.

