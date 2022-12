Geraldine Bazán habla por primera vez de su papá y revela que sigue teniendo contacto con él

Luego de que Doña Rosalba Ortiz destapara que Geraldine Bazán no tiene una relación con su papá y que fue decisión de ella haberse alejado, fue la misma la actriz quien negó la versión de su madre, asegurando que no es así y todavía siguen teniendo contacto e incluso convive con toda su familia paterna.

Fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde la villana de la telenovela ‘Corona de Lágrimas 2’ rompió el silencio en torno a la relación que mantiene con su padre, y por primera vez reveló que se siguen frecuentando.

“Claro que tenemos contacto, él vive en Guadalajara y tenemos contacto, de hecho mi familia en Guadalajara la adoro, tengo muchísimos tíos y primos a los cuales quiero muchísimo, ellos vienen mucho también, tengo mucho contacto con mi familia en Guadalajara”, explicó.

Y aunque se ha caracterizado por no hablar de su vida personal, Bazán no tuvo problemas en desmentir a su madre, dejando ver que a ella le gusta dar este tipo de declaraciones para llamar la atención, pero no es verdad lo que reveló.

Cabe señalar que la polémica surgió hace unos días cuando la señora Rosalba Ortiz acudió al programa Ventaneando, en donde señaló que su matrimonio no funcionó, por lo que decidió hacerse cargo de sus dos hijos ella sola.

Fue entonces cuando recordó que le decía a su hija que se pusiera en contacto con su padre en fechas importantes como cumpleaños, Navidad o Año Nuevo y hablaban, pero finalmente la actriz habría decidido poner distancia.

“Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la relación padres e hijos llegó a su fin. Fue decisión de ellos“, compartió Rosalba.

Asimismo reveló otros detalles sobre cómo surgió la supuesta ruptura, en donde destacó que el padre de Geraldine Bazán vive en México, específicamente en Guadalajara, Jalisco.

“Llegó un momento en que ella me dijo: ‘Mamá, los hombres exigen su responsabilidad cuando pagan, cuando son proveedores. Si no dan, andan por allá haciendo otras familias y otras relaciones. Entonces a mí no me interesaba que me pagaran por mi tiempo, silencio y mi tranquilidad. El papá de Geraldine vive en Guadalajara”, explicó en entrevista con Pati Chapoy.

También te puede interesar:

–Geraldine Bazán muestra su “imperfección” posando en medio de la playa y con diminuto bikini

–Geraldine Bazán sorprendió a sus fans al mostrarse despeinada y sin maquillaje

–Geraldine Bazán complace a sus fans publicando una seductora selfie mientras posa en bikini