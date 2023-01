Sin sostén y usando un minivestido negro Miley Cyrus celebra el éxito de su canción “Flowers”

El regreso de Miley Cyrus a la escena musical ha sido espectacular, y ahora complació a sus fans publicando en Instagram dos fotografías en las que aparece celebrando el éxito de su canción “Flowers”, usando un escotado minivestido negro que dejó ver que no llevaba sostén. La cantante también escribió un mensaje agradeciendo los resultados del tema: “¡Celebrando que esta semana “Flowers” es el número 1 en todo el mundo nuevamente! Me encanta que este disco conecte de una forma tan positiva y es un placer el seguir creando música para ustedes. Estos logros sólo son posibles gracias a los escuchas y a mis increíbles fans. Infinitamente agradecida”.

Como promoción a su sencillo Miley compartió hace unos días unas imágenes que la muestran luciendo su figura y usando un ajustado traje de baño blanco. Su nuevo álbum Endless summer vacation saldrá a la venta el 10 de marzo, pero aún no se dan a conocer los títulos de los tracks que incluirá.

“Flowers” ocupa por segunda semana el primer lugar en la lista Hot 100 de la revista Billboard, pero además ha llegado al número 1 en otros 13 países, incluyendo Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá. A nivel mundial el tema de Miley volvió a imponerse, superando éxitos como “Music sessions #53” de Bizarrap y Shakira y “Kill Bill” de SZA. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

