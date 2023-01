Yon de Luisa reveló por qué Matías Almeyda fue descartado como DT de la Selección Mexicana

Aún se desconoce quién será el DT que tomará las riendas de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Norteamérica 2026, pero ya se sabe que Matías Almeyda no. Esto luego de que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, lo descartara y revelara que estuvo considerado desde el día que se terminó el contrato con Gerardo Martino; sin embargo, el proceso con el “Pelado” ya no siguió y explicó por qué.

En la conferencia de prensa donde también anunció los cambios que sufrirá el reglamento de la Liga MX, de Luisa confesó que la renovación del exentrenador de Chivas con su actual equipo, el AEK de Atenas, fue lo que tiró la negociación.

“Almeyda cumple el perfil, estuvo pensado desde el día cero, pero recién renovó contrato con el AEK y en ese momento dejó de estar entre los considerados“, aseguró.

🚨MATÍAS ALMEYDA FUE OPCIÓN PARA SELECCIÓN MEXICANA🚨 El ex entrenador de ⁦@Chivas⁩ , que hoy dirige en Grecia, fue considerado para llegar a ⁦@miseleccionmx⁩ #Chivas ⁦@peladoalmeyda⁩ pic.twitter.com/z2Xvi45skA — Diego Yvey Chavez (@diegoyvey) January 31, 2023

¿Cuándo se sabrá quién es el nuevo DT de la Selección Mexicana?

Había una promesa por parte de la federación de que en 60 días el Tri tendría nuevo técnico, pero el plazo recién se cumplió y seguimos sin saber quién será el nuevo timonel, por lo que Yon de Luisa se excusó diciendo que no quieren apresurar la decisión, aunque aseguró que se definirá “pronto”, quizá la siguiente semana. Y es que cabe recordar que el equipo tiene compromisos en la Nations League en poco más de un mes, así que no podrán demorar demasiado.

“No hay fecha específica, esperamos que sea pronto. Yo te diría que en algún momento de la siguiente semana, pero no queremos precipitar nada porque lo importante es la calidad de la decisión. No veo un técnico interino porque tenemos mucho en juego, queremos que el elegido comience a trabajar de inmediato”, manifestó.

¿Qué requisitos debe cumplir el próximo DT de México?

De Luisa también explicó cuáles son las características que están observando en los candidatos que tienen y los requisitos que deberá cumplir aquel que sea el elegido, ya que no quieren otro tropiezo como el de Gerardo Martino, a quien indirectamente señaló como poco conocedor del fútbol mexicano.

“Después de hablar con los jugadores, de escucharlos, es fundamental que el próximo entrenador nacional conozca a profundidad la Liga MX y al futbolista mexicano. Se necesita un cuerpo técnico probado en vestidores fuertes, en casos de éxito, que haya levantado copas, que haya estado en diferentes planteles“, mencionó.

“Que tenga la capacidad especial de trabajar en 50 o 60 días lo que en un club se trabaja en 300 días. Esa serie de características son las que deben estar analizando Jaime Ordiales y Rodrigo Ares para encontrar al futuro entrenador, necesitamos respuestas en el muy corto plazo”, concluyó.

¿Quiénes son los DTs que podrían dirigir al Tri?

Hasta el momento los grandes contendientes por el banquillo de la selección de México son Miguel Herrera, dos veces campeón de liga con América y, Guillermo Almada, monarca vigente de la Liga MX con Pachuca; ya que ambos cumplen con los requisitos mencionados por el mandamás del fútbol mexicano.

En días recientes hubo rumores de que se sumaba como opción Marcelo Bielsa, aunque pese a sus campeonatos obtenidos en distintas partes del mundo, se fue de México hace casi dos décadas; además se dijo de manera extraoficial en medios locales que la suma que pretendía era superior a la que ofrecía la federación para asumir el cargo.

Almada y Herrera están en un cierre de “fotofinish” por el banquillo de la Selección Nacional, confirma Yon de Luisa. 😱 pic.twitter.com/mmw11QFqEu — Omar Pérez Díaz (@omarpdiaz) January 31, 2023

También puede interesarte:

“Estoy contento de que se hayan fijado en mí”: Guillermo Almada habló sobre su posibilidad de ser el DT de la Selección Mexicana

Millonario puesto: ¿Cuánto cobraría el nuevo DT del Tri?

Selección Mexicana: Se enreda el camino para elegir al nuevo D