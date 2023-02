Biden y McCarthy discutirán hoy el techo de la deuda, el orador cree que eventualmente tendrán “que bailar juntos”

La tarde de este miércoles Joe Biden y Kevin McCarthy se reunirán en la Oficina Oval para discutir el techo de deuda de $31,4 billones de dólares de la nación. Esta es la primera vez que el orador se reúne con el presidente después de asumir el máximo puesto de la Cámara de Representantes y lo hace en medio de una acalorada discusión sobre cómo aumentar el límite de endeudamiento.

Esta reunión pone en peligro la capacidad de Estados Unidos de pagar su deuda, algo que jamás ha ocurrido, pero de que incumplir, especialistas en economía creen que podría desencadenar una recesión mundial y dañar la calificación crediticia del país.

Si bien el paso que dará Biden y McCarthy al reunirse es importante, también lo es que ninguno de los dos promete poner las cosas fáciles porque el presidente de la nación está dispuesto a aumentar el limite de la deuda sin condiciones, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes quiere cumplir su objetivo a través de recortes en el gasto federal.

La Casa Blanca argumenta que los republicanos deben exponer qué recortes quieren en el gasto federal. La administración también señala que los republicanos aprobaron aumentos “limpios” del techo de la deuda bajo la presidencia de Donald Trump. McCarthy, por su parte, argumenta que si la nación gasta demasiado dinero, debería reducir sus gastos. Los republicanos han lanzado varias ideas sobre cómo hacer los recortes, incluido llevar el gasto federal a sus niveles anteriores a la pandemia de COVID-19.

“Lo único que realmente voy a medir es si quieres negociar o quieres jugar a la política. No voy a jugar a estos juegos. Así que me dices cuando quieres negociar. Si crees que puedes vencerme, voy a ser razonable. Así que cuanto antes nos sentemos, antes esto no se convertirá en un problema. Pero eventualmente vamos a tener que bailar juntos. Entonces, ¿cuándo quieres poner la música, ahora o más tarde?”, declaró McCarthy a Punchbowl News.

Esta mañana los republicanos se reunieron en el Congreso para tratar el tema y aunque han lanzado varias ideas, incluidos recortes en el gasto de defensa y agencias como la EPA, nada ha cobrado impulso aún.