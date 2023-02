El abogado del tejano que asesinó a una DJ colombiana y la metió en una maleta, renunció ante amenazas de muerte

Martín Riascos, quien venía representado al estadounidense John Poulos, presunto responsable de asesinar a Valentina Trespalacios, renunció a su papel como abogado luego de recibir amenazas de muerte.

El 22 de enero, las autoridades de Bogotá respondieron al llamado de un indigente, quien descubrió en un contenedor de basura una maleta, en cuyo interior yacía el cuerpo sin vida de la chica de 23 años, quien aparentemente murió estrangulada.

Extrañamente, ese mismo día John Poulos huyó a Panamá, donde terminó siendo detenido cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Sao Paulo, Brasil.

El sujeto originario de Texas y padre de tres hijos en Estados Unidos enfrenta cargos por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Sin embargo, declinó declararse culpable.

En este sentido, Martín Riascos fungió como su abogado durante algunos días hasta que el propio defensor sintió que su integridad estaba en riesgo.

“Desde el pasado miércoles 25 de enero de 2023, en mis redes sociales, personalmente, por llamadas telefónicas y por todos los medios he recibido amenazas. Tanto es así que he decidido no contestar mi teléfono ni abrir mensajes de personas desconocidas”, le indicó el abogado al juez a cargo del caso.

#ATENCIÓN🚨 | El abogado Martín Riascos, afirmó que su vida corría peligro por presuntas amenazas y presentó la renuncia a su cargo. Poulos, ahora estará con defensor público. Adicionalmente, El juez determinó que no es él quien debe decidir sobre el destino de la traductora. pic.twitter.com/kqIBAdr7xO — Kienyke (@kienyke) January 31, 2023

Asimismo, Riascos dio a conocer que John Poulos también le pidió abandonar su defensa.

“Irónicamente pedí seguridad sólo para quien hasta ese momento era mi cliente, pero ni el poder judicial ni nadie pensó en todos los problemas que todo esto me estaba causando a mí y a mi vida personal”, subrayó.

A la renuncia del abogado del presunto asesino de Valentina Trespalacios también se sumó la de Martha Morales, quien fungía como intérprete de John Poulos.

Al respecto, se menciona que las traducciones de la mujer eran tan deficientes que ahora ponen en riesgo el avance en el juicio y hay quienes exigen volver a iniciarlo.

Hasta el momento, John Poulos sostiene que el asesinato de la chica con quien mantenía un vinculo amoroso es obra del extinto Cartel de Medellín, pero lo controversial de la versión es que no tiene pruebas sobre cómo probarlo y las que existen lo incriminan a él.

