Kylian Mbappé falló dos penales, un gol a puerta vacía y salió lesionado a los 20 minutos en la victoria del PSG sobre el Montpellier (Videos)

La visita de Kylian Mbappé al Stade de la Mosson, en donde el PSG visitó y venció 3-1 al Montpellier, no pudo ser peor, el astro francés se lesionó en apenas 20 minutos de juego luego de una desafortunada jugada, además erró un penal en dos ocasiones, contando la repetición del mismo y por si fuera poco luego de fallar el penal, erró el gol debajo de la portería.

La tortura de Kylian Mbappé comenzó al minuto 6 del encuentro cuando Lionel Messi metió un centro para Sergio Ramos que fue derribado en el área y el árbitro sentenció la pena máxima para el PSG. Al momento de lanzar el penal, el astro francés intentó colocar el disparo a la parte superior con un remate cruzado, sin embargo el portero Benjamin Lecomte detuvo el lazamiento, aunque el juez principal consideró que se había movido y mandó a repetir.

Pero la segunda oportunidad no iba a ser mejor que la primera, incluso todo empeoró pues a pesar de que cambió de lado, Lecomte volvió a adivinar y para colmo de males dejó un rebote para Mbappé que a puerta vacía mandaba la bola por encima de la portería haciendo además un blooper con semejante fallo.

Pero quienes creyeron que era todo lo malo que le ocurriría a Mbappé, pues se quivocaron, ya que el francés tuvo que salir por una lesión apenas a los 20 minutos de partido, el goleador del Mundial Qatar 2022, intentó hacer una bicicleta y se resintió tan fuerte que tuvo que pedir el cambio, en su lugar saltaba al terreno de juego Hugo Ekitike. MBAPPE LEAVES THE PITCH INJURED 🤕😭



Triunfo para el PSG

Por el PSG marcó Lionel Messi, a quien le habían anulado un gol en la primera mitad, y completaron Fabián Ruiz y el francés Warren Zaïre-Emery; por el Montpellier descontó Amaud Nordín. Cabe destacar que también Sergio Ramos salió lesionado por el equipo dirigido por Christophe Galtier.

