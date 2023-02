¿Por qué no renunció? Yon de Luisa, presidente de la FMF, fue severamente cuestionado por José Ramón Fernández tras los fracasos del Tri

Yon de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), brindó una entrevista para ESPN, donde José Ramón Fernández le realizó diversas preguntas “incómodas” sobre su gestión, siendo la más incisiva “¿por qué no renunciaste?”, refiriéndose a la temporada de fracasos de las diferentes selecciones nacionales, a lo cual de Luisa, visiblemente nervioso, respondió, salió avante como pudo y tras lo cual se comprometió a mejorar para continuar en el puesto.

Durante el programa Fútbol Picante, José Ramón Fernández no se anduvo con rodeos y le cuestionó directo: “¿Por qué no renunciaste después del fracaso terrible de la Selección Mexicana?”, refiriéndose concretamente a la eliminación del equipo en la primera fase de la Copa del Mundo, cuando el plan era alcanzar el quinto partido o, al menos, llegar al cuarto, pero no se pudo superar el tercero.

Ante esto, el mandamás del fútbol mexicano intentó darle un giro a la pregunta e intentó salirse por la tangente destacando los logros que tuvieron las diferentes selecciones mexicanas durante los últimos cuatro años.

“Me parece que el ciclo mundialista hay que medirlo en la totalidad del ciclo, no por un solo partido. En el proyecto deportivo la primera parte del ciclo se tuvieron éxitos, se gana una Copa Oro, medalla de bronce, dos subcampeonatos sub-17 femenil y varonil”, respondió.

Inmediatamente después, Joserra le dijo que esos eran los éxitos, pero le pidió que hablara de los tropiezos. Vale recordar que las selecciones tanto femenil como varonil perdieron el pase a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, a que la femenil tampoco irá al próximo Mundial, mientras que la varonil también se quedó sin boleto para la Copa del Mundo Sub-20 de Indonesia 2023.

“Esos fueron en la última etapa y por eso se tomaron las decisiones que se tomaron. Meses antes del Mundial se cortó con la dirección general deportiva, se cortó con la dirección de selecciones nacionales”, explicó.

Después, la charla se desvió hacia cómo trabajó Gerardo Martino y por qué se tomó la decisión de que no siguiera con el equipo, pero una vez que se retomó el tema de su gestión, el mandatario se comprometió a mejorar para seguir en su puesto y habló de las estrategias que se tienen para entregar mejores resultados en el futuro.

“Debo mejorar también para seguir. Dentro de las estrategias o pilares, pues el primero es la reestructura deportiva para no vivir lo que vivimos los otros cuatro años con la lejanía de clubes de Liga MX, jugadores y poder impulsar proyecto varonil y femenil de la mejor manera posible”, acotó.

Otro de los planes que reveló fue conseguir partidos amistosos contra equipos de primer nivel, ya que a falta de eliminatorias mundialistas deberán mantener un buen ritmo y eso podrían conseguirlo enfrentando a buenos sinodales.

“La segunda empezó el viernes pasado, con el anuncio del regreso de México a la Copa América, viene nuevo torneo, en 2025, organizado por Concacaf y FIFA, donde probaremos sedes mundialistas y con Confederaciones. Buscamos a Alemania para un juego en octubre contra ellos. Esto es lo que hacemos para que nos permitan tener rivales de alto nivel en fechas FIFA, porque no tenemos clasificación y se están haciendo cosas a para mejorar muchas cosas para 2026”, explicó.

En cuanto a lo que se hará en concreto con la selección varonil absoluta, mencionó que tras el Mundial hubo una charla con directivos y jugadores para desmenuzar el fracaso y tratar de evitar que volviera a suceder.

“Dentro de la retroalimentación que realizamos con Jaime Ordiales nos dimos a la tarea a entender lo que pasó y hablamos con los jugadores y fue una de las conclusiones y en juegos importantes como Argentina no debíamos poner ciertas alineaciones o funcionar de cierta manera que no se haya entrenado o trabajado”, ahondó, aunque aclaró que eso ya no lo hizo del conocimiento del “Tata”, concluyó.

