Nuevo fútbol mexicano: ¿en qué consisten los principales cambios de la Liga MX y la FMF?

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, y su homólogo de la Liga MX, Mikel Arriola, anunciaron en conferencia de prensa varios cambios para el desarrollo de la Liga MX y el proceso de selecciones nacionales luego del fracaso del Tri en el Mundial Qatar 2022. Los directivos adelantaron que la idea es hacer crecer el fútbol mexicano, razón por la que adoptaron medidas de rectificación tras la debacle anteriormente mencionada.

Eliminar la multipropiedad, el repechaje y disminuir el número de extranjeros, fueron los principales cambios anunciados por Arriola dentro de lo que será el nuevo formato de la Liga MX luego de la culminación del Torneo Clausura de este año. Nuevo Director de Selecciones Nacionales, la posibilidad de volver a la Copa América por medio de la Concacaf Nations League y la búsqueda de un nuevo seleccionador, fueron los anuncios hechos por De Luisa.

Los principales cambios para la Liga MX

Uno de los principales cambios anunciados por el presdiente de la Liga MX es eliminar la multipropiedad de equipos. “Presentaremos la propuesta para eliminar la multipropiedad de equipos. Para ellos tomamos como ejemplo las mejores ligas del mundo. Asimismo se reducirán las transferencias internas entre los equipos de multipropiedad, en 2024 ya no existirán, es antideportivo“, dijo Mikel Arriola.

No obstante se anunció la eliminación del repechaje, otra de las acciones que se pretende para mejorar la calidad del torneo local. En este sentido ya no se disputará un encuentro entre el puesto 5 y 12 de la liguilla sino que los ocho primeros accederán de manera directa a la siguiente fase, de la misma forma que en el formato anterior.

👀 @mikelarriola anunció el paquete de reformas para mejorar la #LigaMX.



Será presentado ante la Asamblea de Clubes en mayo de 2023🗓️.



📰 https://t.co/d6CpefaUMZ pic.twitter.com/0rOcT0onZG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 31, 2023

Arriola también anunció la disminución en el número de extranjeros en la Liga MX, una medida que se comenzará a hacer efectiva a partir del próximo Torneo Apertura del 2023. “A partir de la próxima temporada, el límite de extranjeros se reducirá a 7 jugadores en la alineación. Esto implicará una reducción del 50% con respecto a los extranjeros hace 10 años“.

Es importante recordar que el máximo de jugadores extranjeros permitidos en los equipos del torneo mexicano era de 10.

Cambios a nivel de selección

Yon de Luisa comenzó dando el nombre del nuevo Director de Selecciones Nacionales, y para ese cargo el elegido fue Rodrigo Ares de Parga, expresidente de Pumas, un nombramiento polémico ya que la opinión pública ha tenido sus reservas en cuanto al mismo. “Andrea Rodebaugh y Jaime Ordiales serán responsables de Selecciones femeniles y varoniles y quienes le reportarán directamente a Rodrigo“, afirmó Yon de Luisa.

De igual manera se anunció la vuelta a la Copa América, esto a partir de 2024 y tomando en cuenta el proceso de clasificación a través de la Nations League de Concacaf, de igual manera ve complicado el regreso de los clubes a la Copa Libertadores, al menos a corto plazo.

Se anuncian cambios estructurales para fortalecer el proyecto deportivo rumbo al Mundial 2026.



Leer más 👉🏻 https://t.co/cUsRZsYIQU#FMFPorNuestroFútbol pic.twitter.com/dkmtv74sbQ— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) January 31, 2023

Por otra parte anunció que el nuevo seleccionador será un hombre que conozca bien el torneo local y que haya levantado trofeos, asimismo aseguró que no ve la necesidad de nombrar un seleccionador interino, sin embargo aseguró que se tomarán el tiempo necesario para dar a conocer el nombre de quien llevará las riendas del equipo. “No hay fecha específica, esperamos que sea pronto. Durante el transcurso de la siguiente semana, no vería yo un técnico interino“, señaló.

