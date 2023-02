Prometedor tratamiento que se inyecta directamente en el cerebro sorprende a científicos con resultados inauditos

Cuando Rylae-Ann Poulin tenía un año, no gateaba ni balbuceaba como otros niños de su edad. Un trastorno genético raro le impedía incluso levantar la cabeza.

Meses después, los médicos aplicaron terapia génica directamente en su cerebro.

Ahora, la niña de 4 años camina, corre, nada, lee y monta a caballo. “Simplemente, hace muchísimas cosas increíbles que los médicos alguna vez dijeron que serían imposibles”, afirmó su madre, Judy Wei.

Rylae-Ann, quien vive con su familia en Bangkok, fue una de las primeras en beneficiarse de una nueva forma de aplicar terapia génica —atacar las enfermedades dentro del cerebro— que los expertos creen que es muy prometedora para tratar una gran cantidad de trastornos cerebrales.

At 1 yr, Rylae-Ann Poulin didn’t crawl or babble like other kids her age. A rare genetic disorder kept her from even lifting her head. #OSUWexMed's Dr. Krystof Bankiewicz talks with the Associated Press about promising gene therapy. https://t.co/9W1rXJmxjX pic.twitter.com/0DepBVrjb8

— The Neurological Institute at Ohio State (@OSUNeuroInst) January 25, 2023