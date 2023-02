En traje de baño plateado Alexa Dellanos luce su minicintura y sus exuberantes caderas

En lo que va del año Alexa Dellanos se ha vuelto toda una experta en tomar selfies, y ahora compartió una en la que aparece luciendo un traje de baño plateado que remarcó sus caderas y su cintura de 22 pulgadas; en otra imagen aparece muy relajada frente al espejo y usando un sostén con detalles de encaje.

Hace unos días la bella influencer de moda y estilo de vida publicó una colección de fotos que la muestran con amigos, en restaurantes y clubes nocturnos, pero destacó una en la que aparece de rodillas y en la cama durante un momento de descanso. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Poco a poco Alexa está retomando su faceta de empresaria, al promocionar su línea de leggings deportivos Flexbody. En unas imágenes que encantaron a sus seguidores (y que tituló con la palabra “sostenible”) ella modeló un conjunto de color champagne. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

