Mujer arrojada desnuda por su novio fuera de su habitación, la multaron por dañar la puerta con cuchillos

A la británica Naomi Pickwick, de 32 años, se le ordenó pagar a su novio Dominic Barbour una compensación equivalente a $110 dólares por dañar su puerta, mientras suplicaba que la dejaran entrar en su apartamento después de un explosivo pleito.

Pickwick fue arrojada desnuda fuera del apartamento de su novio a las 4 am tras una pelea y arrestada por emplear dos cuchillos de cocina para golpear la puerta del dormitorio mientras se escondía sin ropa en el pasillo común de su casa compartida.

Se llamó a la policía a la propiedad después de que Barbour abrió la puerta para dejar entrar a Pickwick.

Pero Barbour, jefe de cocina en un restaurante, se lesionó accidentalmente cuando trató de quitarle los cuchillos de pan a su novia.

La mujer se las arregló para ponerse algo de ropa antes de huir, pero fue arrestada cuando corría descalza de regreso a su casa.

Pickwick afirmó más tarde que Barbour la despertaba a menudo mientras rodaba sobre ella con los brazos y el cuerpo durante la noche.

Ambos habían estado bebiendo mucho antes de acostarse, escuchó el tribunal de magistrados de Warrington, donde Pickwick fue condenada por daños criminales a la puerta después de un juicio y también se le ordenó pagar los costos.

Un juez acusó a Barbour de ser “abusivo”, pero reconoció que Pickwick también “hizo su parte”.

El violento incidente ocurrió el 22 de octubre del año pasado después de que la pareja enemistada que había estado en una relación durante 20 meses había estado bebiendo gin tonics en casa.

Barbour dijo a la audiencia: “Vimos un poco de televisión y luego nos acostamos, pero Naomi no estaba contenta con la cantidad de espacio que ocupaba. Eran alrededor de las 4 am. Ella estaba discutiendo, diciendo que yo estaba ocupando demasiado espacio de la cama.

“Después de eso, me patearon, me empujaron, me gritaron, me maldijeron y me tiraron del pelo. Intenté escoltarla fuera de la habitación. Es una casa compartida y hay otros ocho inquilinos.

“No estaba vestida, pero la saqué de la habitación porque estaba siendo agresiva y cerré la puerta. No tenía idea de lo que haría, pero no quería a alguien agresivo en mi cuarto”.

Barbour narró que Naomi golpeó su puerta con cuchillos.

Continuó: “Entonces hubo un fuerte golpe en mi puerta, un golpe muy fuerte. Abrí la puerta y Naomi estaba de pie allí con dos cuchillos de pan en la mano. Sus brazos estaban levantados y los cuchillos estaban en su mano y había muchas abolladuras en la puerta.

“Traté de quitarle los cuchillos y luego llamé a la policía. Naomi no estaba muy contenta con eso y comenzó a jalarme del cabello, golpearme y rasgar mi camiseta.

“Luego tomó su ropa y huyó de la escena. También agarró el televisor con ambas manos cuando salía de la habitación y lo arrojó al suelo”.

Barbour agregó: “Siempre había un problema sobre quién ocupaba más espacio en la cama. Nunca la golpeé. Lo único que hice fue echarla de la habitación.

“Solo esperaba que ella se fuera y por eso cerré la puerta. Solo pensé que ella debería irse”.

En su testimonio, Pickwick dijo que Barbour a menudo la despertaba cuando rodaba sobre ella con los brazos y el cuerpo durante la noche.

“Le dije antes: ‘Ten cuidado cuando estés en la cama, me estás aplastando’. Esa noche estábamos viendo una película de terror antes de irnos a dormir.

“Pero me despertó porque había estado dando vueltas. Dije ‘Basta’ y me volví a dormir y él me despertó. Dije ‘¿Qué estás haciendo?’ y él comenzó a enojarse conmigo.

“Me estaba sacudiendo. Dijo algo así como ‘Estás tomando el pelo’.

“La televisión todavía estaba encendida. Estaba bastante confundido. Realmente no estábamos discutiendo. Era físico, estaba tratando de sacarme de la cama. Fue entonces cuando la televisión se dañó”.

Naomi continuó: “Él siguió tratando de arrastrarme fuera de la habitación, así que agarré la puerta del armario. Eso era lo único que me separaba de que me echaran de la habitación”.

“Cuando se enoja, es un tipo iracundo. Me arrastró y me tiró fuera de la habitación. Realmente no veo cuál era el punto de todo esto. Fue horrible, tenía mucho miedo porque no sabía a dónde iba a ir. Y por qué me estaba arrastrando desnuda.

“Debe haberme agarrado por la cintura porque mis brazos estaban en el armario. Me estaba arrastrando y tirando. Me levantó y me echó”.

Dijo que estaba “molesta, sorprendida y conmocionada” al encontrarse en el rellano, pero no recordaba haber ido a la cocina a buscar los cuchillos.

Cuando se le preguntó por qué tenía los cuchillos, dijo: “Quería volver a la habitación para buscar mis pertenencias. No estaba seguro de lo que haría a continuación. No era para atacarlo, era para disuadirlo. Quería tomar mis cosas e irme.

“Lo recuerdo actuando bastante tranquilo cuando volví a la habitación. Cogí mi ropa y me fui. Solo conseguí un poco de ropa, solo una camiseta y pantalones. No conseguí mis zapatos. No quería que discutiéramos ni nada, pero luego llamó a la policía.

“Me fui caminando 15 minutos hasta mi casa, yo estaba descalza y la policía ya estaba allí cuando llegué. Nunca llegué a la puerta de mi casa”.

Pickwick tenía condenas previas por agresión a la policía y agresión a su madre.

Fue declarada culpable de daños a la puerta, pero absuelta de asalto y daños al televisor.

El juez de distrito Jack McGarva le dijo a Pickwick: “Este es un caso muy inusual.

“Dominic Barbour ha presentado evidencia de que te puso afuera en el rellano comunal de la casa que habría estado lleno de hombres; es razonable esperar que haya hombres viviendo allí.

“Te echaron desnuda en medio de la noche. Eso es algo bastante abusivo para cualquiera y no tiene una explicación real para eso. Ni siquiera había pensado en ello, lo que muestra algo sobre su estado de ánimo durante este incidente.

Añadió: ”Tienes mucho riesgo de que te encierren porque tienes problemas con las relaciones domésticas cuando estás borracha y problemas cuando estás enojada. Algo tiene que cambiar.

“Pero eres una mujer relativamente joven y es probable que tengas otras relaciones en tu vida. Este fue un incidente excepcional por cualquier tramo de la imaginación.

“Te sacaron de la habitación al rellano de una casa comunal y, como ser humano, tengo que sentir cierta empatía contigo.

“No justifica que te emborraches mucho y recojas los cuchillos, pero soy humano y debido a las circunstancias de este incidente, que te arrojaron desnuda al rellano, creo que hay una posibilidad real de que te rehabilites.

“Él también tiene su papel que desempeñar, pero creo que tú deberías hacerlo. No creo que nadie se haya cubierto de gloria en esto. Es impensable hacerle esto a una jovencita. En general, es un incidente horrible, una muy buena advertencia contra la bebida”.

