Mujer es declarada muerta por error en asilo y “despierta” en funeraria de Iowa dentro de bolsa para cadáveres

Un centro de atención de Iowa enfrenta multas por un total de $10,000 dólares después de declarar muerta a una residente de 66 años y hacer que la transportaran a una funeraria, donde se despertó dentro de una bolsa para cadáveres sofocada y casi sin aire.

Según el informe del Departamento de Inspecciones y Apelaciones de Iowa, se trataba de una residente no identificada, que había estado en el Centro de Atención Especial de Alzheimer de Glen Oaks desde diciembre de 2021, fue trasladado a cuidados paliativos en la instalación el 28 de diciembre de 2022 debido a una “degeneración senil del cerebro”.

Alzheimer's care center fined $10,000 after mistaking resident for dead https://t.co/mryq5wk9ZZ — RadioIowa (@RadioIowa) February 2, 2023

En el transcurso de varios días, los miembros del personal registraron casos de sonidos pulmonares “disminuidos” y convulsiones menores. El 3 de enero de 2023, la mujer fue declarada muerta a las 6 am después de que un empleado identificado como Staff C dijera que “no sintió pulso” y descubrió que “el residente no respiraba en ese momento”.

El miembro del personal notificó a una enfermera práctica licenciada. La familia de la mujer fue alertada y se llamó a una funeraria local.

El director de una funeraria llegó poco después de las 7:30 a.m. y con la ayuda de otra enfermera, identificada como “LPN D”, colocaron al residente en una bolsa para cadáveres que se cerró con cremallera. El director de la funeraria abandonó las instalaciones poco después. A las 8:26 am, los empleados de Ankeny Funeral Home and Crematory abrieron la bolsa.

Ellos “observaron que el pecho de la mujer se movía y ella jadeaba por aire”, dice el informe.

La funeraria luego llamó al 911 y al centro de atención. Cuando EMS respondió, pudieron registrar el pulso y la respiración, pero no hubo movimiento ocular ni respuesta verbal.

Ese mismo día, la mujer fue devuelta al centro asistencial, sin embargo, falleció temprano en la mañana del 5 de enero, con su familia a su lado, según el informe.

“Hemos estado en estrecha comunicación con la familia del residente, y acabamos de completar una investigación del Departamento de Inspecciones y Apelaciones sobre el asunto”, dijo Lisa Eastman, directora ejecutiva de la instalación.

“Nos preocupamos profundamente por nuestros residentes y seguimos totalmente comprometidos a apoyar su atención al final de la vida. Todos los empleados reciben capacitación periódica para que puedan apoyar mejor la atención al final de la vida y la muerte de nuestros residentes”, informó.

