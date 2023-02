Pablo Lyle rompe en llanto mientras pide disculpas a la familia de la víctima antes de escuchar su sentencia | VIDEO

Pablo Lyle está listo para escuchar su sentencia tras ser acusado por homicidio. Pero antes de que esto sucediera, el actor mexicano decidió romper el silencio y dedicarle unas sentidas palabras a la familia del fallecido, quien fue su víctima tras golpearlo en una discrepancia.

“No puedo imaginar el dolor que han vivido por perder a su ser amado, alguien tan importante para ustedes. Todos los días le pido a Dios porque sé que este día estaba por llegar, oro para que este día les traiga a ustedes paz y sin importar lo que pase hoy puedan salir de esta corte con paz en su corazón. Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo y me acecha todas las noches y seguirá cada que me despierte. Nunca quise que esto sucediera, ni en mis sueños más locos me pude imaginar que esto pudiera pasar”

PABLO LYLE