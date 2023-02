Padre iraquí mata a su hija YouTuber con sus propias manos por motivos de “honor”

La muerte de una conocida YouTuber iraquí a manos de su padre ha desatado indignación en ese país y en otros que han condenado el hecho.

Tiba al Ali, una creadora de contenido de 22 años, fue asesinada por su padre el 31 de enero en la provincia meridional de Diwaniya, en Iraq, según informó en Twitter Saad Maan, el portavoz del Ministerio del Interior, de ese país.

El funcionario se dijo sorprendido por el actuar del padre de la ahora fallecida, porque un día antes del asesinato, la policía había intentado mediar entre Ali y sus parientes para “resolver la disputa familiar de manera definitiva”. Tras asesinar a su propia hija, el padre se entregó a la comisaría y confesó el horrible crimen que acaba de cometer.

“Nos sorprendió al día siguiente, cuando debíamos volver a encontrarnos con ellos, con la noticia de su muerte a manos de su padre, tal como consta en sus primeras confesiones, y tras este acto se entregó a la comisaría, según la información recibida, y continúan las investigaciones para conocer las circunstancias del accidente y darlo a conocer a la opinión pública”, tuiteó Saad Maan.

من خلال طبيعة ومهام عمل دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ترد العديد من المناشدات من قبل المواطنين، ومن بينها مناشدة المرحومة ( طيبة العلي) من محافظة الديوانية… pic.twitter.com/N0o9E4asQn — سعد معن – Saad Maan (@saadmaanoficial) February 3, 2023

Al parecer la disputa entre el asesino y su hija, que databa de varios años atrás, se debió a que la joven vivía sola en Turquía con su prometido, lo que molestaba de sobremanera a su padre. Tiba al Ali estaba de visita en Iraq, debido a que desde 2017 decidió vivir en Turquía.

Ali había ganado seguidores en YouTube, donde colgaba vídeos de su vida cotidiana en Turquía y en los que aparecía a menudo su prometido.

El feminicidio causa indignación

De acuerdo con The Guardian, la muerte de la estrella de YouTube a manos de su padre ha desatado la indignación en Iraq, mientras continúan los llamados “crímenes de honor” en ese país.

Usuarios de redes sociales mostraron su indignación y han convocado protestas este domingo en Bagdad para exigir justicia ante su fallecimiento.

“Las mujeres de nuestras sociedades son rehenes de costumbres retrógradas debido a la ausencia de medidas legales disuasorias y gubernamentales, que actualmente no están a la altura de la magnitud de los delitos de violencia doméstica”, escribió el veterana política Ala Talabani en Twitter.

Women in our societies are hostage to backward customs due to the absence of legal deterrents & gov measures – which currently are not commensurate with the size of domestic violence crimes. Yes to legislating the Anti-Domestic Violence Law. #طيبة_العلي — Ala Talabani آلا طالباني (@TalabaniAla) February 2, 2023

El Observatorio Iraquí de Derechos Humanos acusó que Tiba al Ali fue asesinada por su padre por motivos de “honor” y que anteriormente se había quejado de ser acosada por su hermano. Taiba al-Ali,an Iraqi blogger,born in 1999, was killed by her father on the grounds of "honour".She previously complained of being harassed by her brother.Domestic violence still poses a threat to society, without efforts by Parliament to legislate the Anti-Domestic Violence Law. pic.twitter.com/0QaTvppA5o— IRAQI OBSERVATORY FOR HUMAN RIGHTS المرصد العراقي (@IOHRiraq) February 2, 2023

Amnistía Internacional condenó el “horrendo” asesinato, afirmando que “el código penal iraquí sigue tratando con indulgencia los llamados “delitos de honor”, que comprenden actos violentos como agresiones e incluso asesinatos”.

