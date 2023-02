Última hora: Kyrie Irving habría pedido a Brooklyn Nets el traspaso antes del 9 de febrero

Una información de última hora en la tarde de este viernes sitúa a Kyrie Irving fuera de Brooklyn Nets en la NBA. Según lo publicado por el periodista del medio The Athletic, Shams Charania, el base habría pedido a la franquicia ser traspasado antes del 9 de febrero, fecha límite para los intercambios.

De acuerdo con lo que se conoce, en caso que el deseo del jugador de 30 años no se cumpla, este saldría gratis a final de temporada, puer terminaría su contrato luego de cuatro temporadas.

“Última hora: el All-Star de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, solicitó un intercambio, dicen fuentes de la liga a The Athletic. Se ha informado a la franquicia que Irving prefiere seguir adelante antes de la fecha límite de canjes del 9 de febrero, o se irá como agente libre en julio”, escribió Charania en su cuenta oficial en Twitter.

Breaking: Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @TheAthletic @Stadium. The franchise has been informed that Irving prefers to move on ahead of the Feb. 9 trade deadline – or will leave in free agency in July. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2023

En este mismo sentido, el periodista de la cadena ESPN, Adrian Wojnarowski, aseguró que existian conversaciones para renovar el contrato de Irving, pero “no se llegó a un acuerdo y hoy se entregó una petición de traspaso a la organización”.

There were some talks on a new deal for Irving, but no deal was reached and a trade request was delivered to the organization today, sources tell ESPN. Irving can leave the franchise this summer as a free agent. https://t.co/vnNWbUW56S — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023

Según el comunicador, varios equipos de la NBA estarían interesados en hacerse con los servicios de Irving. Entre ellos: LA Lakers y Dallas Mavericks ESPN Sources: Brooklyn’s Kyrie Irving has not shared a list of preferred teams, but he has maintained an interest in the Lakers. LA is expected to be among the teams that’ll explore a possible trade with the Nets.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023 Reporting with @espn_macmahon: The Mavericks have had previous interest on Kyrie Irving and are expected to explore idea with Nets ahead of Thursday's trade deadline. Like most teams, the Mavericks have had had a reluctance to make significant offers of assets for Irving.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023

El base llegó a los Nets desde Boston Celtics en 2019 junto a Kevin Durant cobrando un contrato de $35 millones de dólares anuales. La actual temporada no está siendo la mejor para Irving, pues promedia 27 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias por juego.

En los últimos años ha estado inmerso en varias polémicas en la NBA debido a su negativa a vacunarse contra la covid-19 o su cercanía con grupos antisemitas que le costaron incluso el rompimiento del contrato que tenía con Nike.

Te puede interesar:

·Más de $30,000 dólares por ver el récord de LeBron James en la NBA

·LeBron James reveló la fecha de su retiro del baloncesto y la NBA

·Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos son demandados por supuesto tráfico sexual

**