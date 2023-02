Frederik Oldenburg declara su amor a Carmen Villalobos y le agradece por una “noche mágica”

El conductor del programa de competencias atléticas Exatlón Estados Unidos, de Telemundo, Frederik Oldenburg, celebró su cumpleaños junto a la actriz Carmen Villalobos, a quien le declaró su amor y le agradeció por la celebración en Cartagena.



En una galería de fotos que subió el artista venezolano en su perfil de Instagram, aseguró que habían pasado “una noche mágica” y para sorpresa de muchos, en el mensaje escribió un “te amo” dedicado a la actriz.

Pero la cosa no quedó allí, pues la querida actriz no dejó pasar la especial publicación y respondió en los comentarios.

“Que los sigas cumpliendo muy feliz amor ❤️! Te amoooooooo!!!” Escribió Villalobos en los comentarios

Captura de pantalla en Instagram

Los detractores no se hicieron esperar

Las críticas en la publicación llegaron con la declaración de Carmen que hace seis meses anunció que ella y Sebastián Caicedo se estaban divorciando. Los internautas inclusos le han preguntado a la colombiana “¿En cuánto tiempo se puede amar?” como para publicarlo ahora.

“Yo quiero aprender a decir te amooo en tan poco tiempo”; “8 días. Ya te amo”; “Muy lindos siiii pero cuanto llevan para decir te amo?? No es ser negativa ni mala vibra pero en serio el amor se profesa así tan rápido????”; “En poco tiempo casamiento y después divorcio”, son algunos de los comentarios que cuestionan los sentimientos que profesa la pareja en redes sociales.

También llueve apoyo a la nueva relación de Carmen Villalobos

Mientras que algunos manifiestan no estar de acuerdo, otros han expresado su respaldo a la actriz de ‘Sin senos si hay paraíso’ y se alegran por verla feliz en esta nueva relación amorosa.

Entre los comentarios de la publicación de Frederik Oldenburg, hay quienes aseguran que en poco tiempo pueden nacer sentimientos y rechazan los señalamientos hacia Carmen; al tiempo que cuestionan por qué no atacan a su exesposo que también tiene una nueva relación.

“Por qué estar cuestionando cuán pronto o cuán tarde para decir “te amo”? 🤷🏻‍♀️Sólo porque es mujer…porque no he visto que estén cuestionando a su ex esposo ahora que también tiene una nueva relación. Quiénes son ustedes para estar de metidos en cuestionamientos que no son de su incumbencia? De verdad que no entiendo vivan y dejen vivir”, dice uno de los comentarios.

Carmen hizo la publicación oficial

Para felicitar a su nuevo amor, Villalobos había publicado a tempranas horas del 3 de febrero un carrusel de fotografías junto a Frederik Oldenburg en las que confirmaba la relación.