Carmen Villalobos está más enamorada que nunca de Frederik Oldenburg

La actriz colombiana Carmen Villalobos publicó en su cuenta de Instagram por primera vez fotos con su nuevo amor, el periodista deportivo y host del programa de competencias atléticas Exatlón, que se transmite en la cadena Telemundo, Frederik Oldenburg, la pareja se encuentra en Cartagena, Colombia celebrando el cumpleaños del venezolano.

En el texto firmado por Carmen Villalobos que acompaña a un carrusel de fotos se puede leer la importancia, que mereció celebrar juntos por primera vez el cumpleaños de su novio Frederik Oldenburg juntos viajaron a un lujoso hotel en la ciudad de Cartagena. Según las publicaciones en redes continúan hasta el día de hoy disfrutando del sol y la buena gastronomía del país.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios! Cómo se dió todo eh? Esa historia solo tú y yo la sabemos y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos, sorpresivo e inesperado? SI! Pero totalmente increíble y maravilloso”, dijo Carmen Villalobos sobre su amor Frederik Oldenburg.

Así lo expresó la misma, Carmen Villalobos al respecto de su inesperado pero sentido nuevo romance, mostrando fotos en las que se aprecian que no sólo han estado en Cartagena sino también en algunos exóticos parajes de la República Dominicana.

A la publicación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg varios de sus compañeros y amigos como Gaby Espino, Fernanda Castillo, Gregorio Pernía, Carmen Aub, entre otros dejaron mostrar su en hora buena a esta romántica noticia y tan pertinente en el recién estrenado mes del amor.

Ambos talentos pertenecen al staff de Telemundo, Frederik Oldenburg, desempeñó el rol principal en la competencia de Exatlón. Temporada finalizada con unos importantes niveles de audiencia en el público hispano de los Estados Unidos, lo que ha hecho que el periodista venezolano sea bastante conocido en la actualidad. En conversación reciente con La Opinión, no quiso opinar sobre la situación de su país de origen. Por el contrario, profundizó en cómo este show de restos físicos ha crecido y ha tenido en él una buena repercusión profesional.

Por su parte, la actriz de “Sin Senos No Hay Paraísos” y “El Señor de Los Cielos” sigue activa en Instagram y Tik Tok con sus bailes, bromas y anuncios publicitarios. Se le ve plena y segura gritando al mundo que está lista para una nueva relación. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

