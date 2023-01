Carmen Villalobos baila muy animada al ritmo del nuevo tema de Shakira

A Carmen Villalobos le encanta bailar, y es otra de las famosas que ha mostrado su gusto por el nuevo sencillo de Shakira, titulado “Sessions #53”. Por ello publicó en su cuenta de TikTok un video -que lleva más de seis millones de reproducciones- en el que aparece dando sus mejores pasos con ese track como fondo musical. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Mi primer #tiktok del 2023 🔥Unámonos a esta tendencia que esta súper cool”. 😜

La bella actriz colombiana de 39 años también lució su escultural figura en una serie de fotos publicadas en Instagram, en las que aparece usando un microbikini de animal print que resaltó su bronceado, y escribió: “Nunca le diría que NO a un día de playa …porque brisa y playa uffffff el plan perfecto 🌊☀️ te gusta 😏?”

Carmen ya no oculta su romance con el presentador Frederik Oldenburg, y por ello comenzó el año publicando unas imágenes que la muestran muy sonriente modelando un top verde y unos joggers negros, con un texto que refleja su sentir para este año: “Hoy oficialmente arranca mi 2023 ❤️

Después de unos días espectaculares😻 estoy lista para cumplir con todos los objetivos que me tracé para este año! Más feliz, radiante, afortunada, enamorada 😻 y fuerte 💪🏼 empiezo mi año 🥳💃🏻❤️

Espero que ustedes también empiecen su año con toda la actitud”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

