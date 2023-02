Qué es la “gran renuncia” y por qué ahora la mayoría de los estadounidenses se lamentan

Entre el 2021 y 2022 se desarrolló en Estados Unidos un fenómeno denominado “la gran renuncia”, se trata de la dimisión masiva de cientos de empleados profesionales de diferentes sectores de la economía del país, desencadenada principalmente por el fin del confinamiento, los bajos pagos salariales y el agotamiento laboral provocado por la pandemia.

Ahora tras volver a la normalidad gran parte de los 47 millones de estadounidenses que renunciaron en ese momento, se lamentan de haber tomado esa decisión. De acuerdo con una encuesta realizada por Paychex, cerca del 80% de los profesionales que renunciaron señalaron que cometieron un error.

Para los participantes del estudio que corresponde a la generación Z, el 89% indicó que se arrepiente de haber cambiado de trabajo durante ese tiempo, mientras que en el grupo de los millennials más del 77% dijo sentirse mal por dejar su empleo. Pero, ¿A qué se debe esto?.

Según los datos arrojados por la encuesta, los trabajadores buscan principalmente tener un equilibrio entre su tiempo de trabajo y su vida personal, luego de la pandemia y del largo confinamiento, las personas toman más en consideración su salud mental. El 43% de la muestra encuestada dijo sentirse satisfechos con volver a su nueva rutina laboral.

Por otra parte, dentro de la investigación se determinó cómo se sentían algunos empleadores con respecto a volver a contratar a sus ex empleados y cómo la renuncia masiva afectó a la empresa. Los resultados demostraron que el 27 % de los encuestados dijo ya haber contratado a un ex empleado y un 43% afirmó que no dudaba en volver a contratar a más ex trabajadores.

Sin embargo, un 30% de esa misma encuesta, indicó que no querían volver a contratar personal que se fue durante “la gran renuncia”. Para estos empleadores la lealtad es un factor muy importante, algo que puede evitar que sus ex empleados regresen a sus puestos de trabajo.

Por su parte, el gobierno informó a finales del año pasado que los 223,000 puestos de trabajo libres fueron ocupados y añadió esta semana que habían más de 11 millones de vacantes en el mes de diciembre, lo que se traduce en que hay por cada trabajador desempleado cerca de 1,9 puestos disponibles.

Te puede interesar:

20% de las empresas en EE.UU. esperan un alza en el desempleo en los próximos 3 meses, según encuesta

5 tendencias que marcaron el mercado laboral en EE.UU. en 2022