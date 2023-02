La hija de Lupillo Rivera se graba luciendo su figura y usando una microtanga de hilo

Ayana Rivera ha vuelto a encender Instagram, ahora con un video que publicó en sus historias de esa red social en el que aparece en una de sus visitas al spa, usando una microtanga de hilo y luciendo su espectacular figura.

La hija del cantante Lupillo Rivera también posó como toda una modelo en unas fotografías en blanco y negro, cubriendo su cuerpo tan sólo con unas flores. Ella acompañó uno de sus posts con una frase de Marilyn Monroe: “Todos a quien alguna vez amé, aún los amo un poco”.

Ayana (quien ya rebasa los 242,000 seguidores en su cuenta de Instagram) siempre ha sido una mujer muy segura de sí misma, y en otro clip presumió su minicintura en un sexy outfit y dijo: “Este es el look de hoy” View this post on Instagram A post shared by AYANA RIVERA (@ayanariveraofficial)

También te puede interesar:

-En ajustados jeans, la hija de Lupillo Rivera luce al máximo sus caderas y su retaguardia al posar en la cocina

-Ayana Rivera le hace la competencia a Chiquis y presume al máximo su retaguardia entre las olas