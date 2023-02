Reese Witherspoon está dispuesta a actuar en “Legally blonde 3”, pero sólo si es con Jennifer Coolidge

Desde hace cinco años está en preparación la tercera película de la saga de “Legally blonde”, en la que Reese Witherspoon interpretaría de nuevo a la abogada Elle Woods. Sin embargo, la actriz ha puesto ahora un tipo de condición, pues sólo trabajaría en la cinta si regresa al reparto principal la actriz Jennifer Coolidge, que hacía el papel de la manicurista Paulette Bonafonté y quien en los últimos meses ha sido aclamada por su trabajo en las series de televisión “The watcher” y “The white lotus”.

“No hay “Legally blonde 3″ sin Jennifer Coolidge”, dijo Witherspoon a Entertainment Tonight. “Ella se merece cada una de las flores que está recibiendo en este momento, y es una de esas personas que tiene un talento tan natural y es divertida, y que puedes darte cuenta de que la gente la ama porque aparece, y ha hecho un gran trabajo en todo este negocio durante tanto tiempo que es muy agradable verla vivir este momento increíble”.

El guión de “Legally blonde 3” se ha retrasado mucho debido a que se le está dando el debido tratamiento a ciertos personajes, entre ellos el de Paulette. Y en cuanto a si Jennifer está interesada en repetir ese papel, lo cierto es que hasta el momento no le han ofrecido trabajar en el proyecto: “No sé nada. Quiero decir, no sé si querían sorprenderme o algo así, porque escucho mucho sobre eso. Escuché que la guionista Mindy Kaling tiene esta increíble versión de nuestra próxima ronda, pero no lo he visto aún. Todavía no me hacen la llamada”.

