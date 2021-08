Reese Witherspoon vende su productora Hello Sunshine en $900 millones de dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La productora de la actriz Reese Witherspoon, Hello Sunshine, ha sido vendida por unos $900 millones de dólares a una nueva empresa de medios de comunicación que aún no tiene un nombre pero en donde participan muchos ejecutivos importantes entre ellos, Kevin Mayer y Tom Staggs, quienes trabajaron en Disney.

La transacción está respaldada por el gigante del capital privado Blackstone quien está financiando a la empresa con cerca de $2,000 millones de dólares, por lo que Mayer y Staggs aún están en busca de nuevas adquisiciones.

El objetivo de la compra es adquirir pequeñas empresas de contenidos de alta calidad como la de Witherspoon y rentabilizarlas mediante asociaciones de distribución y comercio.

Reese Witherspoon fundó Hello Sunshine en 2016 y pasó a producir algunos éxitos televisivos como Little Fires Everywhere, The Morning Show, cuya segunda temporada se estrenará en septiembre, y Big Little Lies.

Witherspoon dijo al periódico The Wall Street Journal que el éxito de su compañía demuestra que los espectadores anhelan más historias que sean centradas en las mujeres.

La fortuna de Witherspoon

El patrimonio de la actriz, quién ha ganado un Oscar y un Emmy, está valuado en más de $300 millones de dólares. También es una de las artistas más populares y mejor pagadas del mundo ya que gana entre $20 y $40 millones de dólares al año, según el sitio Celebrity Net Worth.

